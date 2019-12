Em um duelo de exibição, mas que parecia de uma competição de grande nível do circuito profissional do tênis, o espanhol Rafael Nadal conquistou neste sábado o título do Mubadala World Tennis Championship, competição de pré-temporada em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, ao derrotar de virada o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 1 – com parciais de 6/7 (3/7), 7/5 e 7/6 (7/3), após 3 horas e 10 minutos.

Participante assíduo do torneio no Oriente Médio, que serve de preparação para a temporada e desta vez foi antecipado em uma semana por conta do novo calendário da ATP, Nadal conquistou o título pela quinta vez em 12 edições jogadas. As outras taças foram faturadas em janeiro de 2010, 2011 e 2016 e também em dezembro de 2016, que valia como pré-temporada para 2017.

Em Abu Dabi, o atual número 1 do mundo vinha de vitória e de grande atuação na última sexta-feira contra o russo Karen Khachanov, pelas semifinais. Já Tsitsipas, sexto do ranking da ATP, fez dois jogos nesta semana, superando o também russo Andrey Rublev e o sérvio Novak Djokovic, segundo do mundo, nas fases anteriores.

Os dois tenistas terminaram a temporada de 2019 jogando muito bem. O grego conquistou o maior título da carreira no ATP Finals, em Londres, enquanto que o espanhol liderou a Espanha na conquista da Copa Davis.

Nadal e Tsitsipas agora seguem para a Austrália e disputarão a edição inaugural da ATP Cup. A Espanha está no Grupo B, em Perth, e enfrentará Japão, Uruguai e Geórgia. Já a Grécia ficou no Grupo F, em Brisbane, ao lado dos anfitriões australianos e de Alemanha e Canadá.

TERCEIRO LUGAR – Pouco antes da final, Djokovic conquistou o terceiro posto do Mubadala World Tennis Championship ao vencer o russo Karen Khachanov por 2 sets a 0 – com parciais de 7/5 e 6/3, após 1 hora e 8 minutos. O sérvio agora segue a sua preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam que já conquistou sete vezes. Antes de seguir para Melbourne, terá compromissos na ATP Cup e no ATP 250 de Adelaide.

Já Khachanov fez três jogos durante a semana em Abu Dabi. Ele e Andrey Rublev entraram no evento após as desistências do também russo Daniil Medvedev e do francês Gael Monfils e estreou na última quinta-feira vencendo o sul-coreano Hyeon Chung. Já na última sexta, perdeu para Nadal.