Nadadores curitibanos desafiam as águas do Rio Passaúna

O grupo curitibano Open, especializado em natação em águas abertas, preparou uma programação especial para os próximos meses na Represa do Rio Passaúna, na divisa com Campo Largo. Os encontros acontecerão no próximo sábado (24/01) e também nos dias 7 de fevereiro e 28 de março, sempre aos sábados, no Sítio Halus. A concentração começa cedo, a partir das 7h, com início dos treinos às 8h.

O cenário não poderia ser mais convidativo: um lago de águas mansas cercado por área de proteção ambiental, onde as atividades aquáticas são cuidadosamente monitoradas. Um verdadeiro refúgio natural às margens do Passaúna.

+ Leia mais Atividade física na gravidez: veja os benefícios e as melhores opções para praticar

Os participantes terão uma estrutura completa à disposição: professores para orientação, staff com caiaque e stand-up garantindo a segurança, boias de sinalização e até um lanche reconfortante após o treino. O espaço conta ainda com estacionamento, banheiros e área ao ar livre para convivência, perfeita para contemplar a paisagem enquanto se recupera do esforço.

Por trás dessa iniciativa estão dois apaixonados por travessias aquáticas: o empresário e nadador Marcelo Almeida e o triatleta e treinador Mauricio Letzow. Juntos, eles criaram o grupo com o propósito de incentivar a prática coletiva de natação em águas abertas, preparando entusiastas para travessias e competições ao redor do mundo.

“A natação é parte da minha vida há muitos anos, mas nadar em águas abertas foi, de verdade, um divisor de águas para mim. Da percepção da imensidão dos oceanos à consciência de que, sim, temos limites, mas somos capazes de muito mais do que imaginamos, foram várias lições transformadoras. Na água, a cada braçada, a prática é uma oportunidade de olhar para dentro de si, de ouvir o silêncio e de fazer uma conexão profunda com a gente mesmo e com a natureza”, descreve Almeida, idealizador da Open.

A história do grupo começou após a participação de Almeida e Letzow em dois circuitos internacionais UltraSwim 33.3 na costa do Mar Adriático, em Montenegro e na Croácia. A experiência foi reveladora para ambos.

“O que vimos em provas na Europa foi um número enorme de pessoas de várias nacionalidades enfrentando os desafios para nadar em lugares paradisíacos em busca de transformação. É um novo estilo de vida que a Open quer impulsionar também em Curitiba, uma capital que não tem mar, mas que agora oferece a oportunidade da adesão a esse movimento mundial. A piscina ficou pequena para nadadores em busca de liberdade, qualidade de vida e conexão com a natureza. É o tipo de experiência que tem um impacto positivo irreversível na saúde do corpo e da mente”, afirma Marcelo Almeida.

Com mais de 30 anos de experiência como atleta de provas de resistência e 27 anos como treinador, Letzow, responsável técnico da Open, explica que o grupo conta com professores de diferentes perfis, infraestrutura própria e suporte profissional completo.

“Por mais que a natação seja uma modalidade esportiva individual, na prática em águas abertas é fundamental estar em grupo, por segurança e pela necessidade de orientação para compreender as condições do local”, explica.

Além de ser um fator de motivação, a intenção da Open é criar uma comunidade engajada para compartilhar vivências e objetivos comuns. O grupo é voltado para todos os nadadores, “desde o iniciante que já aprendeu o básico na piscina e consegue nadar o treino contínuo de 15 minutos, até aqueles que querem participar de longas travessias”, completa Letzow.

Serviço

Interessou pela experiência?

As informações sobre programação e inscrições estão disponíveis no perfil da @sou.open e pelo WhatsApp 41 9986-1613.