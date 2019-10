Na estreia do técnico Stefano Pioli, contratado para substituir Marco Giampaolo e que comemorou aniversário de 53 anos neste domingo, o Milan levou um gol nos acréscimos e só empatou por 2 a 2 com o Lecce em casa, no San Siro, em duelo da oitava rodada do Campeonato Italiano.

Pioli, cuja contratação foi muito contestada pela torcida em razão da forte identificação com a rival Inter de Milão, de quem é torcedor e declarado e a qual treinou entre 2016 e 2017, não teve motivos para comemorar. O Milan viveu alguns bons momentos na partida, mas não foi capaz de sustentar a vantagem nas duas vezes em que ficou à frente no placar.

O resultado deixa o Milan estacionado na segunda parte da tabela, na 12ª posição, com apenas dez pontos. A equipe de Milão vive uma temporada conturbada e só venceu um dos últimos cinco jogos. O Lecce está com sete pontos e ocupa a 15ª colocação.

No primeiro tempo, o turco Hakan Çalhanoglu abriu o placar aos 20 minutos com um belo gol. Ele recebeu na área, dominou com habilidade, girou e acertou uma linda conclusão. Na etapa final, o Lecce teve uma penalidade a seu favor aos 17 minutos. O senegalês Khouma Babacar desperdiçou a cobrança, mas marcou no rebote e deixou o jogo empatado.

Çalhanoglu, então, reapareceu para deixar o Milan em vantagem novamente. O turco, que já quase havia marcado um gol olímpico no goleiro brasileiro Gabriel, serviu Piatek. O polonês balançou as redes aos 36 minutos e indicou que Pioli teria motivos para sorrir em sua estreia. A vitória, porém, escapou nos acréscimos. Aos 46, Calderoni foi acionado na entrada da área e selou o empate com um chute cruzado, no canto esquerdo de Donnarumma.

Em outro jogo disputado neste domingo, o Parma atropelou o Genoa por 5 a 1 e escalou a tabela, subindo cinco posições para chegar ao oitavo lugar, com 12 pontos. O time de Gênova tem cinco e é o 19º e penúltimo colocado.

O nome da partida foi o atacante dinamarquês Andreas Cornelius, que marcou três gols. O volante eslovaco Kucka e o meia sueco Kulusevski também balançaram as redes. O atacante italiano Andrea Pinamonti anotou o único gol dos visitantes.