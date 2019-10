No jogo que marcou a estreia do atacante Mario Balotelli pelo Brescia, a Juventus assumiu a liderança provisória do Campeonato Italiano, nesta terça-feira, ao derrotar o adversário por 2 a 1, de virada, fora de casa, em duelo válido pela quinta rodada da competição.

O time de Turim alcançou os 13 pontos, contra 12 da Internazionale, que joga nesta quarta-feira, contra a Lazio, em Milão, no complemento desta jornada do torneio. O Brescia continua com seis pontos, em 11.º lugar.

Com um Balotelli ativo em campo, a equipe anfitriã equilibrou as ações no primeiro tempo diante dos atuais octocampeões nacionais. O polêmico atacante se movimentou bastante e cobrou duas faltas com muito perigo. E o time da casa abriu o placar logo aos quatro minutos, com um gol de Alfredo Donnarumma.

A Juventus foi em busca da igualdade e deixou espaços em sua defesa, muito bem explorados por Balotelli. Mas uma falha na defesa do Brescia permitiu o empate da equipe de Turim, aos 40 minutos, quando Jhon Chancellor marcou contra, após cobrança de escanteio.

O segundo tempo começou com forte pressão da Juventus, que teve pelo menos três grandes oportunidades, todas frustradas pela boa atuação do goleiro Jesse Joronen. Porém, o gol da virada veio aos 17 minutos. Dybala sofreu falta e cobrou na barreira. Pjanic pegou o rebote e acertou um belo sem-pulo para colocar a Juventus em vantagem. O Brescia não se deu por vencido e partiu para o ataque: Daniele Dessena e Balotelli desperdiçaram ótimas chances.

Daí até o fim do jogo tanto a Juventus poderia fazer o terceiro como o Brescia poderia empatar pela forma imprevisível que o cenário visto em campo indicava. Dybala errou o alvo por muito pouco da entrada da área. Da mesma forma, Bisoli e Matri falharam para o time da casa.

Os ânimos ficaram exaltados. Khedira discutiu com Tonalli e Sabelli. Balotelli abusou da catimba para tentar cavar faltas e Dybala apanhou de toda a zaga adversária. Nos minutos finais, a Juventus usou de sua maior técnica para segurar a bola e ainda teve em Bernardeschi uma ameaça para o adversário com belos chutes de longa distância.

No outro jogo que abriu a quinta rodada do Italiano nesta terça-feira, Verona e Udinese empataram por 0 a 0, em Verona, em resultado que deixou a equipe da casa na 13ª posição, com cinco pontos. Já os visitantes estão um pouco atrás, em 15º lugar, com quatro pontos.