O técnico argentino Eduardo Coudet ganhou um problema para os próximos treinamentos e possivelmente para a estreia do Internacional na temporada de 2020. O volante argentino Damián Musto precisou deixar mais cedo a atividade desta segunda-feira por sentir dores no joelho esquerdo e virou dúvida para a partida contra o Juventude, nesta quinta, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

Durante o treinamento no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, Musto dividiu uma bola e levou a pior. O volante caiu no gramado e foi atendido pelo médico Guilherme Caputo. Tentou ficar sentado, mas deitou novamente, enquanto colocava gelo no local. Após alguns minutos, deixou o local para realizar o tratamento na parte interna do complexo.

Escolhido para conceder entrevista coletiva nesta segunda-feira, o meia Nonato crê que o problema físico de Musto não foi nada grave. “Não pareceu nada. Ele estava normal. Foi só uma pancada pela força que estava o treinamento”, revelou.

Ausente no jogo-treino contra o São José-RS, no último sábado – vitória do Internacional por 3 a 1 -, por conta de dores musculares, quem voltou a treinar com os companheiros neste início de semana foi o centroavante peruano Paolo Guerrero.

Sobre o time que começará jogando contra o Juventude, Nonato diz não saber quem serão os titulares. “É um mistério (o time que fará a estreia). Até agora não foi falado disso. Não sabemos ainda a equipe. Ele joga com quatro no meio. Treinei centralizado e é uma opção dele. Não tenho preferências (por uma das três funções mais ofensivas do meio de campo). O que o treinador pedir, vou fazer. Confiamos muito no trabalho dele e, por isso, sabemos que ele vai tomar as melhores decisões”, declarou.