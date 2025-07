Musiala tem fratura na fíbula e pode ficar fora por até 5 meses, diz jornal

Jamal Musiala deixou a derrota do Bayern de Munique para o PSG com uma lesão assustadora e pode ficar fora dos gramados por até cinco meses, segundo o jornal alemão Bild.

Musiala fraturou a fíbula e lesionou ligamentos do tornozelo esquerdo. O período de recuperação é estimado entre quatro e cinco meses.

O Bayern ainda não se manifestou sobre a situação do jogador. O clube apenas fez uma postagem logo após a lesão e desejou melhoras ao atleta.

Musiala se lesionou no último lance do primeiro tempo do jogo em Atlanta. Ele dividiu uma bola com Donnarumma, goleiro do PSG, na linha de fundo.

Musiala ficou com o pé preso no chão e caiu com o tornozelo esquerdo fora do lugar. Ele foi atendido no gramado e deixou o campo chorando na maca.

O PSG venceu o Bayern por 2 a 0 e se classificou à semifinal. A equipe francesa contou com gols de Doué e Dembélé na etapa final para avançar.

CRÍTICA E MAIS COMENTÁRIOS

Neuer, goleiro do Bayern de Munique, criticou Donnarumma por causa do lance. O alemão chegou a citar uma conversa que teve com o rival na saída para o intervalo.

“Uma situação em que você não precisa ir tão longe assim. É arriscado. Ele aceitou o risco de lesionar o rival. Fui até ele e perguntei: ‘Você não quer ir ver o nosso jogador?’. É uma questão de respeito, de ir lá e desejar tudo de bom para o garoto. E ele fez isso [saiu de campo]. A justiça sempre faz sua parte. Eu teria reagido de forma diferente”, disse Neuer, na zona mista.

Donnarumma se manifestou nas redes sociais. O goleiro desejou melhoras ao adversário.

“Todas as minhas orações e desejos de melhoras estão com você, Musiala”, disse Donnarumma, no Instagram.

O técnico Vincent Kompany, do Bayern de Munique, se disse zangado, mas não com o rival por causa do lance. O treinador expôs sua chateação por essa ser a segunda lesão seguida de Musiala.

“Tem sido muito difícil. Nunca estive tão zangado, mas não foi com os jogadores [adversários], mas sim pelo fato de que isso aconteceu com ele. Há muitas coisas importantes na vida, mas para esses jovens o futebol é a vida deles. Eles se sentem impotentes. O que faz meu sangue ferver não é o resultado, é o que aconteceu com Jamal [Musiala]. Não parece bom. Se você olhar para as imagens, verá que o dano está feito. Mas não vou fazer um diagnóstico.”

“Depois do que aconteceu com Musiala, as emoções estavam em alta porque não gostamos do que vimos. Vamos torcer para que não seja tão grave e receba o melhor tratamento médico. É algo que pode acontecer. Temos que manter a calma. Foi um acidente. Um minuto antes do final do primeiro tempo… Tivemos muito azar”, disse Vincent Kompany.