A quarta-feira foi dos favoritos no Torneio de Pequim, disputado na China com chaves masculina e feminina. O escocês Andy Murray, tentando se restabelecer no circuito, e o austríaco Dominic Thiem avançaram às oitavas de final. No feminino, a australiana Ashleigh Barty e a canadense Bianca Andreescu também confirmaram o favoritismo.

Em duelo de britânicos, Murray superou Cameron Norrie por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (4/7) e 6/1, em quase três horas de confronto. Foi a primeira vez no ano que Murray acumulou duas vitórias consecutivas em simples num torneio de nível ATP. Voltando de lesão e cirurgia no quadril, o escocês esteve perto de se aposentar no início do ano.

Atual 503º do mundo, o ex-número 1 do mundo terá pela frente agora o seu maior teste desde o seu retorno às quadras, em junho. Após eliminar na estreia em Pequim o italiano Matteo Berrettini, semifinalista do US Open, Murray vai duelar com o austríaco Dominic Thiem, cabeça de chave número 1 e 5º do ranking.

Thiem venceu nesta quarta o local Zhizhen Zhang por duplo 6/3. Nesta quinta, eles vão se enfrentar pela quarta vez no circuito, sendo que Murray soma duas vitórias, contra uma do austríaco no retrospecto.

Os outros cabeças de chave que entraram em quadra nesta quarta também evitaram surpresas. O russo Karen Khachanov (4º) superou o francês Jeremy Chardy por 7/6 (7/0) e 7/6 (7/5) e terá pela frente o italiano Fabio Fognini (6º), que despachou outro russo, Andrey Rublev, por 6/3 e 6/4.

No feminino, ainda pela segunda rodada, a canadense Bianca Andreescu voltou a vencer a belga Elise Mertens – 6/3 e 7/6 (7/5) -, como fizera nas quartas de final do US Open antes de conquistar o título. A quinta cabeça de chave vai enfrentar agora a norte-americana Jennifer Brady, que avançou ao surpreender a compatriota Madison Keys (11ª pré-classificada) por 2/6, 6/4 e 6/4.

Pelas oitavas de final, a australiana Ashleigh Barty despachou a local Zheng Saisai por 6/3, 6/7 (5/7) e 6/2. A atual número 1 do mundo agora fará um bom confronto com a checa Petra Kvitova, sétima do mundo, que eliminou a suíça Belinda Bencic (10ª do ranking) por duplo 6/3.

A holandesa Kiki Bertens também avançou às quartas de final. A oitava do mundo superou a eslovena Polona Hercog por 7/6 (8/6), 2/6 e 6/3. Sua próxima adversária vai sair do duelo entre a ucraniana Elina Svitolina, atual terceira do mundo, e a norte-americana Sofia Kenin.