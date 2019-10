Ex-número 1 do mundo, o tenista britânico Andy Murray aos poucos está voltando ao circuito profissional depois de passar por uma cirurgia no quadril em fevereiro deste ano. Já participou de alguns jogos de duplas, disputou torneios da série Challenges para readquirir a confiança em quadra e nesta semana entrou na chave principal do ATP 250 de Zhuhai, na China. Nesta quinta-feira, após vencer na estreia, foi eliminado nas oitavas de final pelo australiano Alex de Minaur, que ganhou de virada por 2 sets a 1 – com parciais de 4/6, 6/2 e 6/2, após 2 horas e 44 minutos.

Atual 413.º colocado do ranking da ATP, Murray deverá subir várias posições na atualização da lista na semana que vem, mas ainda depende de convite de organizadores para disputar torneios de nível ATP. O que deverá acontecer outras vezes neste final de temporada, especialmente nas próximas semanas com a série de competições em quadras rápidas na Ásia.

Algoz de Murray em Zhuhai, Alex de Minaur terá pela frente o croata Borna Coric nas quartas de final. Nesta quinta-feira, o quarto pré-classificado avançou ao derrotar o chinês Di Wu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/3.

Assim como Murray, o principal favorito ao título foi eliminado nas oitavas de final. Em sua estreia, o grego Stefanos Tsitsipas teve de desistir da partida contra o francês Adrian Mannarino quando o placar apontava um empate em 1 set a 1 – parciais de 6/3 e 5/7. Nas quartas, o tenista da França enfrentará o bósnio Damir Dzumhur, que superou o sul-coreano Soonwoo Kwon por 7-6 (7/3) e 6/2.

Cabeça 2, o espanhol Roberto Bautista-Agut teve destino diferente e estreou com um duplo 7/5 sobre o compatriota Pablo Andujar. Agora duelará contra o italiano Andreas Seppi, que teve uma partida mais complicada contra o convidado local Zhizhen Zhang e venceu por 2 sets a 1 – parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 7/6 (10/8).

Em duplas, o brasileiro Marcelo Demoliner, 54.º do mundo, e o holandês Matwee Middlekoop conseguiram nesta quinta-feira uma vaga na semifinal. Os dois superaram a parceira cabeça de chave 3 formada pelo neozelandês Marcus Daniell e pelo austríaco Philipp Osvald com a vitória de virada por 2 sets a 1 – com parciais de 6/7 (2/7), 7/5 e 10 a 7 no match tie-break.

“Muito bom o jogo hoje (quinta-feira), jogamos muito bem nos momentos importantes. A parceria tá se entrosando, agora é preparar o próximo jogo vamos que vamos”, disse Demoliner, que enfrenta a dupla do português Gonçalo Oliveira e do bielo-russo Andrei Vasilievski neste sábado.