O surto de coronavírus provocou o adiamento de um grande evento esportivo nesta temporada. Nesta quarta-feira, a World Athletics, novo nome da IAAF, a entidade que comanda o atletismo no mundo, anunciou que o Mundial Indoor da modalidade, que seria entre 13 e 15 de março em Nanjing, na China, foi adiado para março de 2021 com a mesma sede.

A decisão foi tomada após uma reunião dos organizadores do evento refletindo a situação do coronavírus na China, local onde o primeiro caso foi registrado. Esta decisão teve suporte da Organização Mundial da Saúde (OMS), que esteve em contato direto com a equipe médica do evento nos últimos dias.

Foi constatado que o avanço do vírus dentro da China e em outras partes do mundo está em um aumento gradativo, fazendo com que o evento não tivesse a troca de sede para ser disputado ainda em 2020. Com isso, o calendário do atletismo indoor 2019/2020 já foi encerrado.

O próximo evento de atletismo entre países será os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, entre o dia 24 de julho e 9 de agosto deste ano.

O novo vírus que está se espalhando pelo mundo provoca infecções respiratórias nos seres humanos e os sintomas podem envolver tosse, coriza, febre e dor de garganta, podendo provocar pneumonia. Um surto iniciado na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019 tem provocado diversos casos do novo coronavírus ao redor do mundo.

Desde então, mais de 150 pessoas morreram e mais de 6 mil casos foram confirmados pelo mundo em mais de 15 países. Atualmente, há três casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil.