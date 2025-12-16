Mundial de Clubes de vôlei masculino: três brasileiros na disputa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cheirinho da competição internacional já toma conta do Ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém do Pará. A partir desta terça-feira (16), a capital paraense se transforma na casa do voleibol mundial ao sediar, pela primeira vez em sua história, o Mundial de Clubes masculino da modalidade.

O Brasil chega com força total para a competição, representado por três equipes entre os oito participantes. O Cruzeiro, atual campeão e maior vencedor do torneio ao lado do italiano Trentino (ambos com cinco títulos), será o primeiro brasileiro a entrar em quadra. A equipe mineira encara o japonês Osaka Bluteon às 10h (horário de Brasília), pelo Grupo B.

Mais tarde, às 17h, é a vez do Praia Clube, vice-campeão sul-americano, enfrentar o catari Al-Rayyan Sports Club, campeão asiático, em confronto válido pelo Grupo A. Fechando o primeiro dia de competições, o Vôlei Renata, de Campinas, que garantiu vaga como representante do país-sede, duela contra o polonês Zawiercie, vice-campeão europeu, às 20h30, também pelo Grupo A.

O Brasil tem tradição em receber o Mundial de Clubes, competição criada em 1989. Antes de Belém, outras quatro cidades já foram palco do torneio: São Paulo (1991), Betim (2013, 2015, 2026, 2019, 2021 e 2022), Belo Horizonte (2014) e Uberlândia (2024).

Na primeira fase, que se estende até quinta-feira (18), os quatro times de cada grupo jogam entre si. Os dois melhores colocados de cada chave avançam para as semifinais, marcadas para sábado (20). A grande decisão e a disputa pelo terceiro lugar acontecem no domingo (20).

O Cruzeiro, que levantou o troféu da Superliga 2024/25, chega como um dos favoritos ao título. Além do japonês Osaka, o time celeste ainda enfrentará na fase de grupos o italiano Perugia, campeão europeu, e o libanês Swehly Sports Club, campeão africano.

Já no Grupo A, além do confronto entre Praia Clube e Vôlei Renata, que promete fortes emoções, as equipes brasileiras terão pela frente o polonês Zawiercie e o catari Al-Rayyan.

Os torcedores que não puderem acompanhar os jogos no ginásio terão a oportunidade de assistir às partidas pela VBTV, streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

Primeira fase – jogos de times brasileiros

Terça-feira (16)

10h – Cruzeiro x Osaka Bluteon

17h – Al-Rayyan x Praia Clube

20h30 – Campinas x Zawiercie

Quarta (17)

10h – Cruzeiro x Swehly

20h30 – Campinas x Praia Clube

Quinta (18)

10h – Cruzeiro x Perugia

17h – Praia Clube x Zawiercie

20h30 – Campinas x Al-Rayyan