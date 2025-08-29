Mundial de Clubes de Futebol 7 têm finais emocionantes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ginásio do Tarumã transformou-se no epicentro do futebol 7 mundial nesta quarta-feira (27/8), quando as equipes finalistas entraram em quadra para decidir quem levaria o título do Campeonato Mundial de Clubes. A competição, que reuniu 21 equipes masculinas e 11 femininas de dez países diferentes, culminou com a vitória da equipe chilena Tic Tac no masculino e do time mexicano Leonas no feminino.

As partidas decisivas foram disputadas no tradicional Ginásio do Tarumã, enquanto as fases anteriores aconteceram também no Clube Mercês e na Arena Velódromo, localizada no Jardim Botânico. Para o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Professor Euler, as competições realizadas na capital paranaense tiveram impacto que vai além do esportivo.

“No campo esportivo, a presença de seleções e clubes de diferentes países promove a integração entre culturas e estilos de jogo. Isso enriquece a experiência dos atletas locais e estimula a prática desse esporte entre jovens e comunidades”, comentou.

Emoção nas finais

A final masculina foi um verdadeiro festival de gols. O Tic Tac, do Chile, enfrentou o Bendito, do Piauí, e venceu por expressivos 8 a 4. A equipe brasileira sofreu com uma expulsão logo nos minutos iniciais, mas conseguiu se manter viva na partida durante o primeiro tempo. Na etapa complementar, no entanto, os chilenos aproveitaram a vantagem numérica, exploraram os espaços deixados pelo adversário e construíram a goleada que garantiu o título.

No confronto feminino, o duelo entre Corinthians e Leonas foi igualmente emocionante. As brasileiras começaram melhor e abriram o placar logo no primeiro minuto de jogo. A alegria, porém, durou pouco. Em uma demonstração impressionante de poder de reação, as mexicanas viraram o jogo em apenas cinco minutos e não deram mais chances às adversárias, fechando a partida em 4 a 1.

Curitiba no circuito internacional

A competição consolida Curitiba como um importante centro esportivo no cenário mundial. Neste mesmo mês, a cidade já havia sediado a Copa do Mundo de Futebol 7, evento que trouxe mais de 400 atletas e membros de comissões técnicas representando seleções de todos os continentes. Na ocasião, as seleções brasileiras, tanto no masculino quanto no feminino, conquistaram o título diante de um público que lotou a Arena Velódromo.

O calendário esportivo da capital paranaense em 2025 também incluiu o STU National, considerado o maior campeonato de skate do Brasil, realizado no Complexo Esportivo Tarumã, além da Copa do Mundo de Escalada, que teve como palco o Parque Olímpico Cajuru.

“Esses eventos reforçam a posição da capital paranaense como um polo esportivo internacional, consolidando a vocação de Curitiba para receber grandes competições. Sobre a ótica econômica, a movimentação amplia a visibilidade da nossa cidade como um destino turístico e esportivo”, finalizou Professor Euler.