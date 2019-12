A mulher do goleiro Jean, do São Paulo, Milena Bemfica, acusou o marido de agressão nesta quarta-feira. Em uma sequência de vídeos publicados no Instagram e logo depois apagados, Milena aparece com o rosto inchado e afirma que apanhou do jogador após um desentendimento durante a viagem de férias do casal para Orlando, nos Estados Unidos.

“Eu estou aqui em Orlando e olha o que o Jean acabou de fazer comigo. Jean acabou de me bater. Gente, socorro! Olha para isso, gente. Jean, goleiro do São Paulo, olha o que ele fez comigo. Eu quero justiça, eu quero justiça!”, disse Milena. A mulher do jogador afirma que gravou o vídeo trancada no banheiro, para evitar que fosse novamente agredida.

Em outro vídeo, é possível notar que enquanto Milena gravava a acusação, era possível ouvir ao fundo uma voz masculina. Logo depois, Milena divulgou a captura de tela de uma conversa que teve com o jogador após a divulgação dos acusações. No diálogo, Jean faz uma ameaça. “Parabéns. Terminou com a minha carreira. E suas filhas vão passar fome”, disse o goleiro.

Milena apagou os vídeos e depois publicou um outro vídeo para avisar que estava bem e na companhia das filhas. “Depois vou me pronunciar. Estou incomunicável”, disse.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do atleta para questionar sobre a acusação, mas ainda não obteve retorno.

Em nota oficial, o São Paulo afirmou que vai aguardar a apuração do caso para avaliar uma possível punição. “O São Paulo Futebol Clube informa que acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda apuração dos fatos para definir as medidas cabíveis. Em seus quase 90 anos de existência, o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora de campo, e não abre mão deles”, diz o texto.