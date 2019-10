O tenista brasileiro Thiago Monteiro conquistou uma boa subida no ranking da ATP, na atualização desta segunda-feira, e, de quebra, assegurou sua permanência no Top 100 até o fim do ano. Assim, garante também a vaga direta na chave principal do Aberto da Austrália, em janeiro de 2020.

O cearense de 25 anos subiu na lista da ATP ao faturar seu terceiro título de nível challenger neste ano. No domingo, ele foi campeão em Lima, no Peru, ao superar na final o argentino Federico Coria. Foi o seu quarto troféu deste nível em sua carreira. Com o título, ele subiu oito posições, para o 89º lugar.

O bom rendimento de Monteiro neste segundo semestre da temporada confirma uma recuperação do tênis brasileiro no ranking em comparação ao ano passado. Número 1 do País nestes últimos dois anos, Monteiro terminou 2018 na 120ª colocação, sem vaga direta no Aberto da Austrália.

Entre os demais brasileiros, João Menezes e Orlando Luz também subiram, sete e 11 colocações, respectivamente. Menezes, campeão pan-americano, é o 194º, igualando sua melhor posição no ranking. Orlandinho, por sua vez, obtém seu melhor posto na lista, com o 295º lugar.

No Top 10, houve três mudanças. O russo Karen Khachanov subiu uma posição, para o oitavo lugar, enquanto o italiano Matteo Berrettini ganhou dois postos. Já o japonês Kei Nishikori perdeu três colocações, deixou o Top 10 e agora figura em 11º.

O sérvio Novak Djokovic segue na ponta, mas já sabe que perderá o posto na próxima segunda-feira por ter ido mal no Masters de Xangai, na China. Ele será substituído no topo pelo espanhol Rafael Nadal. O suíço Roger Federer, campeão na Basileia no domingo, permanece na terceira colocação.

Federer já anunciou que não estará no Masters 1000 de Paris, que terá início nesta segunda. Djokovic e Nadal estão confirmados e vão seguir brigando pelo topo. O sérvio ainda poderá recuperar a posição nesta temporada.

FEMININO – Em uma semana sem torneios de peso, o Top 10 do ranking feminino sofreu mais mudanças do que o esperado. A canadense Bianca Andreescu, a romena Simona Halep, a checa Petra Kvitova e a suíça Belinda Bencic ganharam posições. As três primeiras subiram um degrau, para o quarto, quinto e sexto lugar, respectivamente.

Bencic ganhou três colocações e agora figura em 7º. Já a ucraniana Elina Svitolina perdeu justamente estas quatro posições. É atualmente a oitava colocada. E a holandesa Kiki Bertens caiu dois postos, para o 10º lugar. Nesta semana, as principais tenistas do mundo disputam o WTA Finals, em Shenzhen, na China, o que deve trazer maiores alterações na próxima lista.

Entre as brasileiras, Beatriz Haddad Maia perdeu quatro postos e figura em 107º. Ela cumpre suspensão provisória por doping há três meses. Já Gabriela Cé perdeu 32 posições e está em 261º.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da ATP:

1º – Novak Djokovic (SER), 9.545 pontos

2º – Rafael Nadal (ESP), 9.225

3º – Roger Federer (SUI), 6.950

4º – Daniil Medvedev (RUS), 5.740

5º – Dominic Thiem (AUT), 5.495

6º – Alexander Zverev (ALE), 4.335

7º – Stefanos Tsitsipas (GRE), 3.830

8º – Karen Khachanov (RUS), 2.830

9º – Matteo Berrettini (ITA), 2.705

10º – Roberto Bautista Agut (ESP), 2.575

11º – Kei Nishikori (JAP), 2.560

12º – Fabio Fognini (ITA), 2.370

13º – Gael Monfils (FRA), 2.350

14º – David Goffin (BEL), 2.325

15º – Diego Schwartzman (ARG), 2.205

16º – Stan Wawrinka (SUI), 1.910

17º – John Isner (EUA), 1.850

18º – Alex de Minaur (AUS), 1.695

19º – Felix Auger-Aliassime (CAN), 1.681

20º – Guido Pella (ARG), 1.620

89º – Thiago Monteiro (BRA), 616

194º – João Menezes (BRA), 266

242º – Rogério Dutra Silva (BRA), 200

295º – Orlando Luz (BRA), 140

Lista das 20 primeiras colocadas da WTA:

1º – Ashleigh Barty (AUS), 6.476 pontos

2º – Karolina Pliskova (RCH), 5.315

3º – Naomi Osaka (JAP), 5.246

4º – Bianca Andreescu (CAN), 5.041

5º – Simona Halep (ROM), 4.962

6º – Petra Kvitova (RCH), 4.401

7º – Belinda Bencic (SUI), 4.120

8º – Elina Svitolina (UCR), 3.995

9º – Serena Williams (AUS), 3.935

10º – Kiki Bertens (HOL), 3.870

11º – Johanna Konta (ING), 2.879

12º – Sofia Kenin (EUA), 2.615

13º – Madison Keys (EUA), 2.607

14º – Aryna Sabalenka (BIE), 2.520

15º – Petra Martic (CRO), 2.458

16º – Marketa Vondrousova (RCH), 2.390

17º – Angelique Kerber (ALE), 2.275

18º – Elise Mertens (BEL), 2.190

19º – Alison Riske (EUA), 2.185

20º – Donna Vekic (CROA), 2.185

107º – Beatriz Haddad Maia (BRA), 609

261º – Gabriela Cé (BRA), 229

381º – Paula Cristina Gonçalves (BRA), 118

410º – Carolina Alves Meligeni (BRA), 106