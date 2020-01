A quarta-feira foi péssima para os tenistas brasileiros nos eventos preparatórios para o Aberto da Austrália. Thiago Monteiro, na chave de simples do Torneio de Auckland, Bruno Soares, no evento de duplas da competição neozelandesa, e Marcelo Melo, pelas duplas em Adelaide, perderam seus jogos e foram eliminados.

No ATP 250 neozelandês, Monteiro, o número 86 do mundo, perdeu de virada para o francês Benoit Paire, o 24º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3, em 1 hora e 57 minutos, pelas oitavas de final. Foi o segundo revés do tenista do Ceará para o oponente europeu no circuito mundial.

Monteiro abriu 2/0 no primeiro set, levou a virada para 3/2, mas reagiu, fez 5/3 e fechou a parcial em 6/4. O duelo seguiu equilibrado nas outras duas parciais, mas o brasileiro perdeu o seu saque no décimo game do segundo set e no oitavo do terceiro, o que foi determinante para a sua derrota.

O próximo rival de Paire vai ser o australiano John Millman. Os outros confrontos das quartas de final da chave de simples também estão definidos e serão: Feliciano Lopez (Espanha) x Hubert Hurkacz (Polônia), Kyle Edmund (Grã-Bretanha) x John Isner (Estados Unidos), Ugo Humbert (França) x Denis Shapovalov (Canadá).

Já pela chave de duplas, o brasileiro Bruno Soares e o croata Mate Pavi caíram logo na estreia em Auckland. Eles perderam para o alemão Tim Puetz e o dinamarquês Frederik Nielsen por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 10/7. Os europeus já haviam derrotado o mineiro na semana passada, no Torneio de Doha.

ADELAIDE – No Torneio de Adelaide, após estrear com vitória, Marcelo Melo caiu nas quartas de final do evento de duplas. O brasileiro e o polonês Lukasz Kubot perderam para o argentino Máximo Gonzalez e o francês Fabrice Martin por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

As quartas de final do evento de simples estão definidas e serão: Albert Ramos Viñolas (Espanha) x Tommy Paul (Estados Unidos), Pablo Carreño Busta (Espanha) x Lloyd Harris (África do Sul), Daniel Evans (Grã-Bretanha) x Andrey Rublev (Rússia) a Alex Bolt (Austrália) x Félix Auger-Aliassime (Canadá).

JOGOS DO QUALI ADIADOS – Após ter o seu início prorrogado por causa da qualidade ruim do ar, em razão da fumaça provocada por incêndios, a chuva atrapalhou a programação do qualifying do Aberto da Austrália, em Melbourne. Com isso, só 16 jogos foram realizados e as estreias de João Menezes e Gabriela Cé foram adiadas.