O brasileiro Thiago Monteiro foi eliminado nas oitavas de final do Rio Open, ATP 500 disputado em quadras de saibro. Nesta quarta-feira, no Jockey Club Brasileiro, o número 89 do mundo perdeu para o húngaro Attila Balazs, o 106º colocado no ranking, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/1 e 6/4.

“É uma derrota dura, mas tenho que tentar olhar pelo lado de mais um aprendizado. Comecei o jogo bem, mas dei uma desconcentrada no segundo set e cedi vários pontos de graça. Isso não pode acontecer, e me custou o jogo”, disse Monteiro.

Com um início avassalador, Monteiro fechou o primeiro set em 6/1 e abriu 1/0 no segundo, mas depois permitiu a reação de Balazs. O húngaro ganhou fácil a segunda parcial, fez 5/2 no terceiro, chegou a perder o seu saque quando sacava para fechar a partida, mas depois não vacilou, triunfando por 6/4.

Balazs, de 31 anos, entrou na chave do Rio Open como lucky-looser. O tenista da Hungria chegou a se aposentar das quadras em 2014, mas voltou a jogar dois anos depois.

Seu adversário nas quartas de final, a primeira de ATP 500 da sua carreira, será o espanhol Pedro Martinez. Outro duelo das quartas do Rio Open já definido envolverá o chileno Cristian Garín e o argentino Federico Coria.

DUPLAS – Pela chave de duplas, os brasileiros que estiveram em quadra nesta quarta-feira venceram. Bruno Soares e o croata Mate Pavic derrotaram o argentino Andres Molteni e o italiano Lorenzo Sonego por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 11/9. Nas quartas de final, vão encarar os italianos Salvatore Caruso e Federico Gaio.

Eliminado em simples, Monteiro se recuperou ao lado de Felipe Meligeni com o triunfo sobre os belgas Sander Gille e Joran Vliegen por 7/6 (8/6), 4/6 e 10/3. Seus próximos rivais serão os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos.