Mirassol faz história com vaga direta para Copa Libertadores

O Mirassol escreveu seu nome na história do futebol brasileiro nesta terça-feira (2). Em uma atuação consistente e estratégica, o Leão da Alta Paulista venceu o Vasco por 2 a 0, em pleno estádio de São Januário, e conquistou um feito inédito: tornou-se o primeiro clube estreante na Série A a garantir uma vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores.

Com o triunfo sobre o Cruzmaltino, o time paulista chegou aos impressionantes 66 pontos quando resta apenas uma rodada para o encerramento do Brasileirão. A pontuação assegura ao Mirassol, no mínimo, a quarta colocação na tabela, suficiente para carimbar o passaporte direto para a competição continental mais prestigiada da América do Sul.

O feito ganha ainda mais relevância quando observamos o histórico de estreantes na elite do futebol brasileiro. Embora outros clubes como Grêmio Barueri (2009) e Cuiabá (2021) tenham conseguido vagas internacionais em seus anos de estreia na Série A, ambos alcançaram apenas a Copa Sul-Americana. O Mirassol quebra esse paradigma ao assegurar presença na Libertadores.

Na partida decisiva, a equipe comandada por Rafael Guanaes mostrou maturidade tática ao apostar em transições rápidas para surpreender o Vasco de Fernando Diniz. Enquanto o time carioca, conhecido por seu jogo de posse de bola, encontrava dificuldades para penetrar na sólida defesa mirassolense.

A vitória foi construída no segundo tempo, quando o Leão demonstrou superioridade física sobre o adversário. Aos 24 minutos, Renato Marques abriu o placar com precisão. Para selar o triunfo histórico, Carlos Eduardo, já nos acréscimos, driblou o goleiro Léo Jardim e finalizou para o gol vazio, dando números finais ao confronto.

Soteldo decisivo

No duelo entre tricolores em Porto Alegre, o Fluminense contou com dois gols do venezuelano Soteldo para derrotar o Grêmio por 2 a 1, André descontou para a equipe da casa. Para a equipe das Laranjeiras o triunfo é de grande importância para ficar vivo na luta por uma vaga direta para a próxima edição da Libertadores.

