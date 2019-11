Milton Mendes deixou a função de técnico do São Bento na noite deste sábado após o empate por 1 a 1 diante do Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador alegou problemas familiares para justificar sua saída do lanterna da competição nacional.

“Tenho um problema familiar, minha esposa tem um problema que temos que avaliar melhor e ela está precisando de mim, tenho uma filha de 17 anos. Ela vai de um lado para o outro, minha mulher não está bem e precisa de mim lá. Já tinha avisado o presidente e acabamos postergando a decisão. Estávamos com esperança de tirar o São Bento dessa situação. Mas sigo torcendo de longe”, afirmou o treinador, em coletiva de imprensa.

Na mesma entrevista, ele garantiu que sua saída não tem relação com acusação de estupro feita por uma funcionária de um hotel de Sorocaba. O treinador chamou o ato de irresponsável e condenou a divulgação da notícia sem dar sua versão sobre o caso.

“Todo mundo assustado. Não sei como isso caiu na mídia. Existe sempre os dois lados. Não pode só ouvir uma pessoa falando. No Brasil, humilham as pessoas perante ao público. Não vou ficar calado. Vou até o fim. Estou aborrecido. Tenho mulher, filho. Irresponsável falar uma coisa dessas. Totalmente lamentável. O que importa é minha família. Eles acreditam em mim. Não vou deixar de lutar até últimas consequências. Verdade vem à toa”, afirmou o treinador, que deixou claro que o assunto não ocasionou sua saída do clube.

“Não tínhamos a menor consciência do que estava acontecendo. Eu já tinha avisado o presidente sobre minha saída. E, de repente, veio essa bomba. As pessoas que fizeram isso vão pagar. Não vou medir esforços para encontrar a verdade. Quem me conhece sabe quem sou”, comentou.

O treinador deixa o São Bento na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, contra 35 do Londrina, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Milton Mendes foi o quarto treinador do time na temporada. Antes dele, passaram pelo clube de Sorocaba: Silas, Marquinhos Santos e Doriva, sem contar o auxiliar Luizinho Rangel. Em 12 jogos, foram seis derrotas, quatro empates e apenas duas vitórias.

Agora, o São Bento segue em busca de um novo treinador visando o duelo contra a Ponte Preta nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli.