O Milan obteve uma importante vitória, nesta segunda-feira, ao derrotar o Milan, por 1 a 0, no Estádio San Siro, em Milão, pela 24.ª rodada do Campeonato Italiano. Com o triunfo, o time do sueco Ibrahimovic, oitavo colocado, alcançou os 35 pontos na tabela de classificação, igualando-se a Verona (6.º colocado) e Parma (7.º), intensificando a briga por uma vaga na Liga Europa.

O time milanês sempre teve a iniciativa da partida e conseguiu ter boa produção no ataque, onde o espanhol Samu Castillejo, pela direita, e o croata Ante Rebic, pela esquerda, levaram perigo ao gol da equipe de Turim.

O brasileiro Lucas Paquetá começou a partida como titular, mas teve uma atuação discreta. Seu melhor momento foi um chute colocado de fora da área, muito bem defendido pelo goleiro Salvatore Sirigu. O ex-meia do Flamengo acabou substituído aos 23 minutos da etapa final.

Antes disso, aos 25 da primeira etapa, os dois principais jogadores do Milan foram os protagonistas do único gol do jogo. Castillejo partiu para cima da marcação pela ponta direita e cruzou rasteiro para Rebic, que precisou disputar com a marcação adversária para chutar a bola para dentro do gol. Foi o terceiro gol do jogador da Croácia nos três últimos jogos.

No segundo tempo, a dupla Castillejo e Rebic voltou a criar pelo menos mais duas oportunidades claras para ampliar o marcador, mas na primeira Ibrahimovic falhou, enquanto Rebic foi mal na segunda.

Ao perder boas oportunidades, o Milan deu ânimo ao Torino, que chegou a ficar mais tempo com a posse de bola no fim da partida, mas foi incapaz de evitar a quinta derrota consecutiva. O técnico espanhol Alejandro Berenguer corre perigo de ser demitido.