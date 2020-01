Jogador mais cobiçado do futebol brasileiro e revelação do último campeonato nacional, Michael foi apresentado oficialmente, nesta terça-feira, no Ninho do Urubu, como terceiro reforço do Flamengo da temporada.

“Eu agradeço tudo o que fizeram. Não foi fácil, mas deu tudo certo. Agora tenho que responder dentro de campo, mostrar que valeu a pena. Pesou a grandeza do clube. Qualquer atleta quer estar aqui. Estou grato. Pretendo dar meu melhor. Meu maior sonho é ser campeão pelo Flamengo. Vou dar meu máximo para isso”, disse o ex-jogador do Goiás, que também teve propostas do Corinthians.

“Fiquei charmoso”, brincou o atacante, de 22 anos, ao vestir a camisa rubro-negra pela primeira vez. Ele se junta ao zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos, e o atacante Pedro Rocha, ex-Cruzeiro, já confirmados. O volante Thiago Maia, ex-Lille, e o atacante Pedro, ex-Fiorentina, devem ser anunciado ainda esta semana.

Há uma semana no Rio, Michel passou por exames médicos e teve um primeiro contato com os novos companheiros. “Conversei um pouco com o mister (Jorge Jesus). Muito com o Gustavo, com o Pedro. Espero que este ano seja abençoado, que eu possa dar meu melhor.”

Michel afirmou que vai manter o estilo agressivo que o destacou no Goiás ano passado. “Para mim, é o que não tem medo de errar, de driblar. Que é alegre. Acho que sou assim, mas com responsabilidade. Não deixo de fazer o que acho que pode dar certo. Sempre tento acertar. Pretendo acertar mais do que errar.”

O Flamengo comprou 80% dos direitos econômicos de Michael por 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 34,5 milhões, que serão pagos em três parcelas, a serem quitadas em fevereiro, julho e janeiro de 2021.

O elenco principal do Flamengo e Jorge Jesus só se apresentam na segunda-feira. O treinador vai começar os trabalhos da equipe que terá duas decisões já em fevereiro. Dia 16, joga em Brasília, a final da Supercopa do Brasil, contra o Athletico.

Três dias depois, o atual campeão da Libertadores encara o Independiente Del Valle no Estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito, pela decisão da Recopa Sul-Americana. O jogo de volta será dia 26, no Maracanã.

“Quando o atleta chega no Flamengo, a responsabilidade é grande. Vou me preparar ao máximo. Quero contribuir. Espero que a gente possa comemorar esses títulos”, disse Michael.