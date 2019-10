Uma virada impressionante do Miami Heat diante do Milwaukee Bucks marcou a rodada de sábado da NBA. A equipe da Flórida fez um primeiro tempo ruim, mas se recuperou e, mesmo sem Jimmy Butler, que ainda não estreou, tirou uma diferença de 21 pontos no segundo tempo e venceu o time do astro grego Giannis Antetokounmpo por 131 a 126 na prorrogação.

A reviravolta do Heat se deu por meio de um ótimo trabalho defensivo e foi capitaneada pelo trio Goran Dragic (25 pontos e oito assistências), Bam Adebayo (19 pontos, 13 rebotes, 8 assistências e um toco fundamental na prorrogação) e Kendrick Nunn (18 pontos). Antetokounmpo foi bem. O grego conseguiu um double-double – 29 pontos e 17 rebotes -. Além disso, deu nove assistências e dois tocos, mas saiu de quadra eliminado por estourar o excesso de faltas. No final, o jogo coletivo do time de Miami acabou fazendo a diferença.

Em Houston, Russell Westbrook fez história. Ele comandou a vitória dos Rockets sobre o New Orleans Pelicans por 126 a 123. Com 26 pontos, 10 rebotes e 13 assistências, o armador chegou ao seu 139º “triple-double” na carreira e deixou para trás o lendário Magic Johnson na lista de jogadores que mais vezes alcançaram esse feito na história.

Sem o pivô Joel Embiid, o Philadelphia 76ers teve dificuldades, mas conseguiu despachar o Detroit Pistons a partir de uma arrancada no último quarto e venceu a partida por 117 a 111. O ala Tobias Harris brilhou com 29 pontos e Simmons atingiu um “double-double – 13 pontos e 10 assistências. O brasileiro Raulzinho esteve em quadra pelo time da Filadélfia por cerca de seis minutos e marcou quatro pontos. O veterano Derrick Rose foi protagonista pelo time de Detroit, anotando 31 pontos.

Em outro duelo equilibrado, Trae Young fez a diferença novamente e conduziu o Atlanta Hawks à vitória por 103 a 99 sobre o Orlando Magic. O armado teve atuação magistral, de modo que anotou 38 pontos e ainda contribuiu com sete rebote e nove assistências.

Fora de casa, o Boston Celtics engatou o segundo triunfo seguido, com nova exibição de destaque de Kemba Walker. Depois de brilhar diante do atual campeão Toronto Raptors, o armador fez 32 pontos e liderou a virada da franquia de Boston, que começou devagar, mas deslanchou no segundo tempo e venceu o New York Nicks por 118 a 95. Com 26 pontos e sete rebotes, o calouro “RJ” Barrett chamou a atenção pelos Knicks.

Em casa, o Cleveland Cavaliers perde os três primeiros quartos, mas conseguiu passar pelo Indiana Pacers por 110 a 99 após uma exibição de gala no último quarto. Malcolm Brogdon, dos Pacers, foi o cestinho do jogo, com 30 pontos. Pelo Cavs, Tristan Thompson foi o destaque, com 25 pontos.

O Toronto Raptors se recuperou do último revés com um triunfo tranquilo diante do Chicago Bulls. Com uma defesa forte, a franquia canadense venceu por 108 a 94. O trio formado por Pascal Siakam, Serge Ibaka e OG Anunoby fez, respectivamente, 19, 18 e 17 pontos, e foi essencial para o resultado positivo diante dos Bulls, que tiveram uma performance ofensiva muito ruim: o cestinha Wendell Carter Jr anotou apenas 12 pontos.

Em mais uma partida equilibrada da rodada de sábado, o San Antonio Spurs bateu o Washington Wizards por 124 a 122. LaMarcus Aldridge, foi o maior pontuador do jogo, com 27 pontos, e teve participação fundamental na vitória dos Spurs, especialmente no primeiro e terceiro quartos.

O Uttah Jazz teve uma noite tranquila e, jogando em casa, superou o Sacramento Kings por 113 a 81. A superioridade do Jazz foi mais evidente no segundo quarto, quando o croata Bojan Bogdanovic apareceu com destaque. Ele foi o cestinha do duelo, com 26 pontos.

O Los Angeles Clippers visitou o Phoenix Suns e conheceu sua primeira derrota nesta temporada da NBA. Instável, a equipe de Los Angeles foi derrotada por 130 a 122. Devin Booker, dono de 30 pontos e oito assistências, foi fundamental para a vitória do Suns. Kawhi Leonard foi bem, com 27 pontos, oito rebotes e nove assistências, mas não evitou o revés de seu time.

Confira os jogos da rodada de domingo da NBA:

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

Memphis Grizzlies x Brooklyn Nets

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves x Miami Heat

Los Angeles Lakers x Charlotte Hornets