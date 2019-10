O argentino Lionel Messi foi eleito nesta segunda-feira pela sexta vez o melhor jogador do mundo. O jogador do Barcelona se tornou isoladamente, deixando para trás Cristiano Ronaldo, o maior vencedor da história do prêmio no futebol masculino – a brasileira Marta já conquistou o prêmio seis vezes no feminino. A entrega do prêmio Fifa The Best foi realizada em Milão, na Itália.

“Sempre digo que o prêmio individual é secundário, o mais importante é o coletivo. Mas hoje é especial para mim, tive a oportunidade de estar ao lado da minha mulher e de dois dos meus três filhos. O Thiago já veio aqui mas era muito pequeno, hoje vê-los ali não tem preço. São dois apaixonados por futebol e estão adorando ver tantos jogadores aqui, não sabem se pedem autógrafos, estão tímidos”, afirmou o jogador argentino.

Messi volta a ser escolhido o melhor do mundo após quatro anos, superando Cristiano Ronaldo, hoje na Juventus, e o holandês Virgil Van Dijk, do Liverpool. No ano passado, o escolhido foi o croata Luka Modric, do Real Madrid.

Para ser escolhido o melhor do mundo novamente, Messi foi artilheiro das duas principais competições que disputou. Na Liga dos Campeões da Europa, marcou 12 vezes, quatro mais que o segundo colocado – o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. Já no Campeonato Espanhol anotou 36 vezes, marca que lhe rendeu a Chuteira de Ouro, dedicada ao goleador dos torneios nacionais. Sua média é de mais de um gol por jogo: em 50 partidas oficiais pelo Barcelona, anotou 51 gols.

Messi brilhou em um time não mostrou a força de conjunto de outras temporadas. Por isso, o camisa 10 foi goleador e criador de jogadas. Prova disso é que não foi só artilheiro, mas também o maior “garçom” do continente – foram 22 assistências. Por esses números, foi o principal responsável por levar o time ao título nacional e às semifinais da Liga dos Campeões.

Considerado como um dos maiores jogadores de todos os tempos, Messi possuía cinco prêmios de melhor jogador do mundo, quatro dos quais ele ganhou consecutivamente e um recorde de seis Chuteiras de Ouro. O argentino de 32 anos passou toda a sua carreira profissional no Barcelona, onde conquistou 34 troféus, incluindo 10 títulos do Campeonato Espanhol, quatro da Liga dos Campeões e seis da Copa do Rei.

Craque e goleador, Messi detém, entre outras marcas, o recorde de mais gols em jogos do Campeonato Espanhol (419) e mais gols em uma temporada na Europa (50). Já marcou 682 gols na carreira pelo clube e pela seleção da Argentina.

Para especialistas e ex-atletas, sua qualidade técnica, jogadas inesperadas, velocidade, habilidade com a perna esquerda, trabalho de equipe e faro de gol fazem com que seja considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos.

FUTEBOL FEMININO – A melhor jogadora do mundo foi norte-americana Megan Rapinoe. Foi a quarta atleta dos Estados Unidos a conquistar a distinção. “Temos a oportunidade de jogar o futebol, que um esporte lindo, para fazer um mundo melhor”, disse.

A holandesa Sari van Veenendaal, de 29 anos, foi eleita a melhor goleira do mundo. Marta, do Orlando Pride, foi escolhida para a seleção feminina mundial FIFPro. É a primeira vez que a entidade mundial que representa os jogadores e jogadoras profissionais premia uma seleção feminina na festa da Fifa.

A seleção mundial da FIFPro é: Sari van Veendaal (Holanda); Lucy Bronze (Inglaterra), Nilla Fischer (Suécia), Kelly O’Hara (Estados Unidos) e Wendie Renard (França); Julie Ertz (Estados Unidos), Amandine Henry (França) e Rose Lavelle (Estados Unidos); Alex Morgan (Estados Unidos), Megan Rapinoe (Estados Unidos) e Marta (Brasil).

A norte-americana Jill Ellis, que comandou a seleção dos Estados Unidos ao título do Mundial na França, ganhou o prêmio de melhor treinadora de futebol feminino do mundo.