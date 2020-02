A goleada por 5 a 0 sobre o Esportivo, na segunda-feira, em Porto Alegre, classificou o Grêmio com uma rodada de antecedência às semifinais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O jogo marcou a estreia de três reforços do time – o meia Thiago Neves, o atacante Diego Souza e o lateral-direito colombiano Orejuela – e eles, de acordo com o técnico Renato Gaúcho, não serão poupados neste domingo contra o Aimoré, em São Leopoldo (RS). Todos os titulares vão estar em campo.

“Não tem porque preservar. Só estamos disputando o Estadual. Só vai ficar de fora quem não tiver condições”, destacou o treinador, que lembrou que o Grêmio precisa garantir a primeira colocação do Grupo B do campeonato. Nas semifinais, em jogo único, o adversário será o Internacional ou o Ypiranga, de Erechim (RS).

Renato Gaúcho ponderou ainda sobre a necessidade de os novos reforços adquirirem ritmo de jogo e que neste momento não têm condições de atuar durante os 90 minutos. Mas não poupou elogios aos atletas. “Acertamos nas contratações. São jogadores importantes, que vão nos ajudar bastante. Eles têm uma qualidade muito grande”, frisou. “Eles vão subir de produção e nos ajudar bastante. Não trouxemos no escuro”, projetou.

Satisfeito com o elenco que possui para esta temporada, o treinador gremista lembrou que ainda faltam os jogadores que estão com a seleção sub-23 no Pré-Olímpico – casos de Pepê, Caio Henrique, Matheus Henrique e Megiolaro. A competição na Colômbia acabará neste domingo. “Os garotos vão acrescentar. Todo mundo vai ter oportunidade, é o jogador que se escala. Cabe a eles agora”, pontuou.