O Flamengo encerrou a temporada de 2019 com mais um título para as suas divisões de base. Neste domingo, o clube carioca conquistou a Supercopa Sub-20 mesmo sendo derrotado na decisão por 1 a 0 pelo Palmeiras, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Os cariocas venceram a partida de ida por 3 a 0 e conquistaram a taça graças ao saldo de gols na final.

A Supercopa Sub-20 colocou frente a frente o vencedor do Campeonato Brasileiro (Flamengo) e o da Copa do Brasil (Palmeiras) da categoria. E os dois clubes, os mais poderosos do país na atualidade, dominaram completamente as principais competições de base neste ano.

Além do Brasileiro Sub-20 – em que derrotou o próprio Palmeiras na decisão -, o Flamengo também venceu o Brasileiro Sub-17 ao superar o Corinthians na final. O clube alviverde, por seu lado, levou a melhor sobre o Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil Sub-20 e também conquistou a taça da versão sub-17 do torneio (triunfo sobre o São Paulo na final).

Além da Supercopa Sub-20, flamenguistas e palmeirenses se enfrentaram também na Supercopa Sub-17, com vitória do clube paulista. A única grande competição de base realizada no Brasil neste ano que não foi conquistada pela dupla foi a Copa São Paulo de Futebol Júnior, ganha pelo São Paulo.

Neste domingo, o Palmeiras partiu para o tudo ou nada, já que tinha uma grande diferença de gols para descontar. O time paulista mandou dois chutes na trave antes de abrir o placar, aos 30 minutos do primeiro tempo. O atacante Gabriel Silva recebeu a bola de costas para o gol, dentro da área, e girou à frente de um adversário antes de mandar a bola para a rede. Uma jogada típica de centroavante, e dos bons.

Na etapa final, como esperado, o Palmeiras aumentou ainda mais a pressão sobre o Flamengo. É verdade que os rubro-negros tiveram as suas oportunidades – o goleiro Magrão evitou o gol de empate duas vezes -, mas os alviverdes buscaram o segundo tento até o fim e chegaram perto dele em várias jogadas, falhando, porém, nas finalizações. Assim, o Flamengo conseguiu segurar até o fim da partida uma derrota que teve óbvio sabor de vitória.