Atuais campeões do Torneio de Pequim, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot estrearam com vitória na edição deste ano da competição chinesa, de nível ATP 500. Nesta terça-feira, eles venceram os britânicos Kyle Edmund e Daniel Evans por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h05min.

O triunfo garantiu à dupla cabeça de chave número dois a vaga na segunda rodada, que já equivale às quartas de final. Eles vão enfrentar agora os chineses Mao-Xin Gong e Ze Zhang. Convidados da organização, eles avançaram ao vencerem o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers por 4/6, 6/4 e 10/7.

O jogo marcou o retorno de Melo ao circuito após a queda da dupla nas oitavas de final do US Open, o último Grand Slam do ano. Depois, o brasileiro defendeu o País na Copa Davis com sucesso ao lado de Bruno Soares nas duplas. Em Pequim, Melo é o único representante do Brasil.

A movimentada rodada desta terça contou com diversos jogos nas chaves de simples, masculina e feminina. Na primeira, o grande destaque foi o escocês Andy Murray. Voltando aos poucos ao circuito, o ex-número 1 do mundo obteve expressiva vitória sobre o italiano Matteo Berrettini, oitavo cabeça de chave e semifinalista do US Open. Murray levou a melhor por 7/6 (7/2) e 7/6 (9/7).

Foi apenas a terceira vitória em simples de Murray no circuito da ATP nesta temporada. A primeira foi em janeiro e a segunda, somente na semana passada. Em Pequim, seu adversário na segunda rodada será o também britânico Cameron Norrie, que veio do qualifying. Se vencer, o ex-líder do ranking e atual 503º do mundo poderá cruzar com o austríaco Dominic Thiem na sequência.

Principal favorito ao título nas quadras duras de Pequim, Thiem estreou vencendo o francês Richard Gasquet por 6/4 e 6/1. Em seguida, o vice-campeão de Roland Garros enfrentará o local Zhizhen Zhang.

Outro cabeça de chave a vencer nesta terça foi o grego Stefanos Tsitsipas. O terceiro pré-classificado bateu o sérvio Dusan Lajovic por 4/6, 6/3 e 6/4. Agora o tenista grego terá pela frente o georgiano Nikoloz Basilashvili, algoz do argentino Guido Pella por 6/4 e 7/6 (7/3).

Sexto cabeça de chave, o italiano Fabio Fognini derrotou o casaque Mikhail Kukushkin por 6/4, 4/6 e 7/6 (8/6). Enfrentará agora o russo Andrey Rublev. Já os pré-classificados Roberto Bautista-Agut (5º) e Gael Monfils (7º) se despediram de forma precoce da competição chinesa.

O espanhol abandonou diante do norte-americano Sam Querrey no segundo set, quando perdia por 7/6 (7/2) e 4/1. Monfils foi batido pelo também americano John Isner por 6/4, 6/7 (5/7) e 6/3. Avançaram também nesta terça o canadense Felix Auger-Aliassime e o argentino Diego Schwartzman.

FEMININO – As principais candidatas ao título não decepcionara na chave feminina de Pequim. Número 1 do mundo, a australiana Ashleigh Barty superou a casaque Yulia Putintseva por 6/4 e 6/2, em sua estreia no torneio de nível Premier. Sua próxima adversária será a local Saisai Zheng, responsável por eliminar a norte-americana Sloane Stephens por 6/3 e 6/1.

A japonesa Naomi Osaka, quarta cabeça de chave, também venceu na estreia. Líder do ranking durante a maior parte do ano, ela despachou a alemã Andrea Petkovic por 6/2 e 6/0. Nas oitavas de final, a ex-número 1 do mundo vai duelar com a norte-americana Alison Riske, que avançou ao superar a australiana Ajla Tomljanovic por 6/3, 3/6 e 6/4.

A checa Petra Kvitova e a dinamarquesa Caroline Wozniacki venceram sem ceder sets. Kvitova despachou a francesa Kristina Mladenovic por duplo 6/4, enquanto Wozniacki eliminou a americana Christina McHale por 6/4 e 6/0.

Já a alemã Angelique Kerber (10ª cabeça de chave) e a bielo-russa Aryna Sabalenka (12ª) foram eliminadas nesta terça. A ex-líder do ranking caiu diante da eslovena Polona Hercog por 6/4 e 6/2. Sabalenka, por sua vez, perdeu para a russa Daria Kasatkina por 6/4 e 7/6 (7/5).