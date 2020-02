O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot estrearam com vitória no Torneio de Acapulco nesta quarta-feira. A dupla, cabeça de chave número dois do torneio mexicano, superou os espanhóis Feliciano López e Marc López por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h19min.

Com a vitória, Melo e Kubot garantiram vaga nas quartas de final. A dupla vem de uma boa campanha no saibro do Rio Open, com as semifinais. Agora na quadra dura, eles terão pela frente a parceria formada pelo búlgaro Grigor Dimitrov e pelo norte-americano Taylor Fritz, nesta quinta-feira.

A competição mexicana é encarada como grande preparação para os dois primeiros torneios de nível Masters 1000 da temporada, em Indian Wells e Miami, ambos nos Estados Unidos, no mês de março.

Pela chave de simples, em Acapulco, o resultado mais surpreendente desta quarta foi a eliminação precoce do alemão Alexander Zverev. O número sete do mundo perdeu para o 66º, o norte-americano Tommy Paul, que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Nas quartas de final, Paul vai encarar outro cabeça de chave. Será o norte-americano John Isner, quinto pré-classificado, que avançou nesta quarta ao bater o compatriota Marcos Giron por 6/3 e 7/6 (7/4).

Também decepcionaram nesta quarta o canadense Felix Auger-Aliassime, quarto cabeça de chave, e o sérvio Dusan Lajovic, oitavo. Aliassime foi batido pelo britânico por duplo 6/4, enquanto Lajovic foi superado pelo sul-coreano Kwon Soon Woo por 7/6 (7/2) e 6/0.