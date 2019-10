Faltam três etapas para o final do Circuito Mundial de Surfe e dois brasileiros estão bem próximos na briga pelo título. Gabriel Medina e Filipe Toledo estão separados por apenas 295 pontos (o campeão da etapa leva 10.000 pontos) e vão para a disputa em Hossegor, na França, para se manter em ótimas condições. A primeira chamada do evento, que terá as etapas masculina e feminina, será nesta quinta-feira, às 4 horas (horário de Brasília).

Medina costuma se dar bem na França. Ganhou três vezes: em 2011, com apenas 17 anos, 2015 e 2017. Lá também já foi vice, terceiro colocado e sua pior posição na história é o quinto lugar. Ou seja, ele entrará na disputa como favorito a ampliar a vantagem e, por isso, Filipinho terá de se superar em uma onda que não vai tão bem.

A melhor colocação de Filipinho na França foi um terceiro lugar em 2013, em sua temporada de estreia na elite. Teve ainda um quinto e um nono lugar, mas também por duas vezes ficou na 25ª posição no evento em Hossegor. No ano passado, não foi longe e acabou na 13ª posição. Por isso, o atleta de Ubatuba sabe que precisa ir bem para não deixar Medina desgarrar.

Além dos dois, o Brasil terá no masculino ainda outros nove surfistas: Italo Ferreira, Caio Ibelli, Yago Dora, Michael Rodrigues, Willian Cardoso, Jadson André, Peterson Crisanto, Jessé Mendes e Deivid Silva. A ausência maior será de Adriano de Souza, campeão mundial em 2015. Mineirinho está machucado e perderá o restante da temporada.

Nesse esquadrão brasileiro, outro destaque é Italo Ferreira, que ainda está na briga pelo título mundial, um pouco mais distante de Medina e Filipinho, e também na disputa pela vaga olímpica nos Jogos de Tóquio-2020. Ao final da temporada, os dois brasileiros mais bem colocados no Circuito Mundial vão carimbar a classificação para a Olimpíada.

No feminino, o Brasil terá Tatiana Weston-Webb, que pode garantir matematicamente sua classificação olímpica ao final da etapa, e Silvana Lima. As duas disputam a etapa francesa, que tem como favorita a havaiana Carissa Moore, líder do ranking mundial e que luta para colocar mais um título em sua galeria de conquistas.

Confira abaixo os primeiros colocados de cada ranking, após 8 etapas:

1º – Gabriel Medina (BRA) – 44.695 pontos

2º – Filipe Toledo (BRA) – 44.400

3º – Jordy Smith (AFS) – 40.195

4º – Kolohe Andino (EUA) – 36.505

5º – Italo Ferreira (BRA) – 34.600

6º – Kanoa Igarashi (JPN) – 34.100

7º – Owen Wright (AUS) – 33.450

8º – John John Florence (HAV) – 32.955

9º – Julian Wilson (AUS) – 26.205

10º – Kelly Slater (EUA) – 25.705

15º – Deivid Silva (BRA) – 20.590

19º – Willian Cardoso (BRA) – 18.600

Ranking mundial feminino (após 7 etapas):

1º – Carissa Moore (HAV) – 47.260 pontos

2º – Lakey Peterson (EUA) – 43.850

3º – Sally Fitzgibbons (AUS) – 42.070

4º – Stephanie Gilmore (AUS) – 39.810

5º – Caroline Marks (EUA) – 38.220

6º – Courtney Conlogue (EUA) – 36.335

7º – Malia Manuel (HAV) – 30.410

8º – Tatiana Weston-Webb (BRA) – 29.865

9º – Johanne Defay (FRA) – 27.730

10º – Brisa Hennessy (CRI) – 22.885

13º – Silvana Lima (BRA) – 19.410

24º – Tainá Hinckel (BRA) – 2.610