Ainda sem Neymar, que se recupera de lesão, o Paris Saint-Germain perdeu pela terceira vez neste Campeonato Francês ao ser surpreendido nesta sexta-feira pelo então lanterna Dijon. Atuando em casa, a equipe venceu por 2 a 1, de virada, em duelo da 12.ª rodada da competição.

Apesar da derrota, o PSG lidera o Francês com boa vantagem. O time soma 27 pontos, contra 19 do vice-líder Nantes, que joga no domingo contra o Bordeaux. Lille e Reims, que também atuam no fim de semana, têm 18 pontos cada e ocupam as respectivas terceira e quarta colocações.

O jogo desta sexta-feira, que abriu esta 12ª rodada do Francês, começou com forte marcação das equipes e algumas faltas violentas foram feitas, sendo algumas delas penalizadas com a aplicação de cartões amarelos. Aos 19 minutos, em jogada rápida pela meia esquerda, Kylian Mbappé invadiu a área do Dijon e desviou do goleiro Alfred Gomis para abrir o placar para o PSG.

O Dijon, porém, conseguiu o empate no último lance da primeira etapa. No sexto minuto de acréscimo dado pelo árbitro, aos 51, o goleiro costarriquenho Keylor Navas falhou ao não conseguir segurar a bola em cruzamento da direita. No rebote, Mounir Chouiar não desperdiçou a oportunidade e completou para as redes.

E o segundo gol do time da casa saiu logo no início do segundo tempo, aos 2 minutos. Jhonder Cádiz recebeu uma cobrança de lateral na ponta esquerda, se livrou da marcação de dois adversários, invadiu a área e passou por um terceiro rival antes de bater cruzado: 2 a 1.

Na reta final do segundo tempo, o técnico Thomas Tuchel promoveu três substituições. Sendo uma delas a entrada do atacante uruguaio Edinson Cavani no lugar do volante argentino Leandro Paredes. Porém, o PSG não conseguiu chegar ao empate e viu o Dijon, que continuou perigoso nos contra-ataques, alcançar um importante triunfo.

Com o resultado, o Dijon deixou provisoriamente a lanterna do Francês e assumiu a 18ª posição, com 12 pontos, e passou a encabeçar a zona do rebaixamento. Porém, no complemento desta rodada, o Nîmes e o Metz, empatados com 11 pontos, jogam como mandantes neste sábado com a chance de ultrapassar o surpreendente algoz do PSG. O primeiro destes times encara o Rennes, enquanto o segundo enfrenta o Montpellier.

Após a decepcionante derrota sofrida nesta sexta-feira, o clube parisiense voltará a jogar pelo Francês no dia 9 de novembro, contra o Brest, novamente fora de casa. Antes disso, na próxima quarta-feira, a equipe de Mbappé enfrentará o Brugge, em Paris, pela quarta rodada do Grupo A da Liga dos Campeões. Com 100% de aproveitamento e na liderança disparada da chave, o time jogará para garantir classificação às oitavas de final com duas rodadas de antecedência.