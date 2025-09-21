F1

Max Verstappen vence de ponta a ponta no Azerbaijão; Bortoleto é 11º

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Folhapress
- Atualizado: 21/09/25 14h37
Max Verstapen é pole em Baku. Foto: Instagram Oficial de Max Verstapen

Max Verstappen, da Red Bull, dominou o GP do Azerbaijão da F1, realizado neste domingo (21), no circuito de rua de Baku. O holandês largou na frente e liderou a corrida do início ao fim, triunfando com boa vantagem sobre o segundo colocado, o britânico George Russell, da Mercedes. Completou o pódio o espanhol Carlos Sainz, da Williams.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, concluiu a prova na 11ª posição. Ficou, portanto, fora da zona de pontuação.

Foi um fim de semana atípico para a McLaren, que estabeleceu amplo domínio da temporada e tinha a possibilidade de assegurar, com sete etapas de antecedência, o título do Mundial de construtores. Mas a escuderia teve dificuldades já na definição do grid, em um sábado cheio de batidas, e problemas também no dia seguinte.

Líder do Mundial de pilotos, o australiano Oscar Piastri, que havia largado em nono, bateu na primeira volta. Já seu companheiro de equipe e rival na luta pelo campeonato, o britânico Lando Norris, largou em sétimo e terminou a corrida em sétimo, obtendo seis pontos.

Norris chegou, portanto, aos 299 pontos. E diminuiu embora não tanto quanto gostaria, diante da chance apresentada com o abandono de Piastri a vantagem do primeiro colocado, estacionado nos 324. Verstappen passou a somar 255, em um ainda distante terceiro lugar na tábua de classificação da temporada.

A próxima etapa da F1, o GP de Singapura, está marcada para o início de outubro. A corrida ocorrerá no dia 5, com boa chance de a McLaren restabelecer a ordem de 2025 e assegurar o título de construtores.

Resultado do GP do Azerbaijão:

1 – M. Verstappen (HOL, Red Bull)

2 – G. Russell (GBR, Mercedes)

3 – C. Sainz Jr. (ESP, Williams)

4 – K. Antonelli (ITA, Mercedes)

5 – L. Lawson (NZL, Racing Bulls)

6 – Y. Tsunoda (JAP, Red Bull)

7 – L. Norris (GBR, McLaren)

8 – L. Hamilton (GBR, Ferrari)

9 – C. Leclerc (MON, Ferrari)

10 – I. Hadjar (FRA, Racing Bulls)

11 – G. Bortoleto (BRA, Sauber)

Mundial de pilotos

1 – O. Piastri (AUS, McLaren) – 324 pontos

2 – L. Norris (GBR, McLaren) – 299

3 – M. Verstappen (HOL, Red Bull) – 255

19 – G. Bortoleto (BRA, Sauber) – 18

Mundial de construtores

1 – McLaren – 623 pontos

2 – Mercedes – 290

3 – Ferrari – 286

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna