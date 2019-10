O meia Mateus Vital elogiou o futebol do Flamengo, mas acha que não é um padrão a ser seguido pelos clubes brasileiros. Na opinião do jogador do Corinthians, cada equipe tem um estilo, que deve ser respeitado.

“Eles têm um estilo de jogo, como Grêmio tem outro e São Paulo outro. Não dá para padronizar o estilo. Ou seria chato ou seria muito bom essa padronização. Estão jogando bem sim, tem ganhado jogos. Mas não é que temos que padronizar o futebol brasileiro com o futebol do Flamengo. Grêmio também joga bem. Cada equipe joga seu futebol. É impossível que todos joguem como o Flamengo”, afirmou.

O Corinthians está há cinco partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro enquanto o Flamengo soma 13 triunfos nos últimos 14 compromissos na competição. O time carioca é o líder na tabela com dez pontos de vantagem sobre o Palmeiras, o segundo colocado, e a equipe alvinegra ocupa a quinta colocação, com 44.

Vital também lembrou que a classificação do Flamengo à final da Copa Libertadores pode dificultar ainda mais a briga do Corinthians pela vaga no torneio continental de 2020. Isso porque o Grêmio ocupa o sétimo lugar e está apenas três pontos atrás do time alvinegro, que é o quinto colocado.

“Certeza que o Grêmio virá com força máxima para o Brasileiro. Tem jogado sempre, vem junta há dois ou três anos, elenco qualificado, forte. Vão vir para a briga, como os outros, também. Muito disputado. Mais uma equipe que vamos bater de frente”, afirmou.

O Corinthians volta a campo no sábado para enfrentar o Santos, na sua arena em Itaquera, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No treino desta quinta-feira, Fábio Carille contou com todos os titulares à disposição, mas não esboçou a formação. Fora dos outros trabalhos durante a semana, Danilo Avelar participou normalmente da atividade.

“Tivemos a semana cheia para trabalhar. Não foi trabalhado só ataque, porque jogo é ataque e defesa. Infelizmente, a gente não está sabendo aproveitar as chances que cria. Próprio Carille sempre bate na tecla da finalização. Criar mais chances de gol e sair com vitória”, disse Vital.

A tendência é que o time seja semelhante ao que perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1 na última rodada. As novidades são as voltas de Cássio e Gil, que cumpriram suspensão e as ausências de Fagner e Bruno Méndez, que receberam o terceiro amarelo. A provável escalação para sábado tem: Cássio; Michel Macedo, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Sornoza (Junior Urso) e Mateus Vital; Pedrinho, Gustagol (Vagner Love) e Janderson.