Martine Grael e Kahena Kunze encerraram a participação no Mundial da classe 49erFX, disputado em Auckland, na Nova Zelândia, com a medalha de prata. O ouro ficou com as holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz, que se tornaram bicampeãs.

Atuais campeãs olímpicas, Martine e Kahena conquistaram a quinta medalha em Mundiais e são as mais vitoriosas da categoria. A dupla brasileira levou o ouro em 2014 e a prata em 2017, 2015 e 2013.

Martine e Kahena estavam na liderança geral da disputa em Auckland até a regata do sábado, quando tiveram um desempenho ruim com o vento mais leve e foram ultrapassadas pelas holandesas.

Na regata da medalha, as velejadoras do Brasil ficaram na nona colocação, somando 18 pontos, e se garantindo no segundo lugar geral. Bekkering e Duetz ficaram em terceiro na última prova para garantir o ouro. O bronze ficou com as dinamarquesas Ida Nielsen e Marie Olsen.

Outras duas classes também foram finalizadas neste domingo. Na 49er, o Brasil foi representado por Marco Grael e Gabriel Borges. Eles terminaram na 19ª colocação geral. O título ficou com a dupla neozelandesa Peter Burling e Blair Tuke, que foi campeã pela quinta vez.

Pela Nacra 17, Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino fecharam a sua participação em 11º, e João Bulhões e Isabela Swan terminaram em 16º. Vittorio Bissaro e Maelle Frascari levaram o ouro para a Itália.