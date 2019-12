Após o tempo ruim impedir a realização de regatas na segunda-feira, naquele que seria o primeiro dia de competições do Mundial da classe 49erFX, as velejadoras competiram nesta terça em Auckland, na Nova Zelândia. E as brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze ocupam o quinto lugar na classificação geral.

As campeãs olímpicas participaram de quatro regatas, ficando em terceiro, nono, sexto e quinto lugares, com 23 pontos perdidos. Com o descarte, são 14 pontos perdidos, desempenho que as deixa na quinta colocação na classificação geral.

As norte-americanas Paris Henken e Anna Tobias lideram a disputa, que prevê a realização de 17 regatas, além da medal race. Ela ficaram apenas em 18º lugar na estreiam depois vencendo duas provas e ficando na quinta posição na última do dia. São, portanto, 25 pontos perdidos, mas apenas sete considerando o descarte.

Além do campeonato da 49erFX, Auckland também recebe a disputa do Mundial de outras duas classes. A terça-feira também foi de começo da disputa da Nacra 17. Os brasileiros mais bem colocados são Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino, em décimo lugar após a disputa de quatro regatas, com um terceiro lugar, dois sextos e um nono. João Bulhões e Isabela Swan, por sua vez, ocupam a 15ª colocação.

Na 49er, Marco Grael e Gabriel Borges despencaram na classificação após um bom começo nesta segunda-feira. Eles ficaram em décimo, sétimo e 13º lugares nas regatas da terça. Agora, então, ocupam a 18ª colocação.