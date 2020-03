O ex-presidente da CBF, José Maria Marin, 87 anos, será libertado nos próximos dias do campo prisional federal de Allenwood, Pensilvânia, nos Estados Unidos. A informação é do site Bloomberg.

Condenado por corrupção e preso desde 2017, Marin deveria ficar na prisão até maio de 2021. Porém, um pedido da sua libertação feito no domingo, com a diminuição da pena, foi aceito. A argumentação é que o ex-dirigente corria riscos por sua idade avançada, o histórico médico e a epidemia do coronavírus. Há notícias de pelo menos um preso no mesmo local com resultado positivo para o novo vírus.

De acordo com o site americano, a juíza citou na decisão de liberar Marin que pesava o fato de ele não ser um infrator violento e ter “risco elevado de graves conseqüências para a saúde devido ao atual surto de COVID-19”.