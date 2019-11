De modo sofrido, com uma vitória de virada decidida no match tie-break, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot conseguiram nesta quinta-feira a classificação às semifinais da chave de duplas do ATP Finals, torneio disputado em Londres com os melhores tenistas da temporada. Na O2 Arena, os cabeça de chave número 2 derrotaram o norte-americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury por 2 sets a 1 – com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 10 a 7, após 1 hora e 44 minutos – para comemorar a vaga.

Com o resultado positivo, Melo e Kubot terminaram em segundo lugar no grupo Jonas Bjorkman, com duas vitórias em três jogos, e agora aguardam os adversários na semifinal que sairão na rodada desta sexta-feira do outro grupo, o Max Mirnyi. A primeira colocação da chave ficou com a parceria formada pelo sul-africano Raven Klaasen e o neozelandês Michael Venus.

“Foi mais um bom jogo que fizemos. Muito melhor do que na rodada anterior, pelo nível de energia que estávamos e a maneira como jogamos. Mesmo assim foi duríssimo, que é o que se deve esperar aqui no Finals. Conseguimos aproveitar uma boa chance no segundo set, para levar depois para o match tie-break e, aí, acho que fomos bem superiores”, analisou Melo.

“Estamos muito felizes em passar para a semi. Temos um dia livre. E agora é ir com tudo aproveitando essa chance de estarmos na semifinal”, completou o tenista mineiro, que voltará à quadra neste sábado.

O primeiro set já mostrou como seria difícil o jogo e a busca pela classificação. Os adversários quebraram primeiro, abrindo depois 4 a 1. Melo e Kubot devolveram o break no sétimo game, deixando em seguida tudo igual em 4 a 4. No 12.º game, salvaram dois set points e a série foi para o tie-break, mas Ram e Salisbury venceram por 7 a 5.

Na segunda parcial, o equilíbrio continuou. Depois de salvar uma oportunidade de break no sétimo game, Melo e Kubot aproveitaram a chance de quebra no 10.º e fecharam em 6/4 para levar a definição para o match tie-break. Nele, dominaram, mostrando muita confiança, e venceram por 10 a 7 para conquistar um lugar na semifinal.

Melo faz a sua sétima participação seguida (desde 2013) no ATP Finals, um recorde entre os brasileiros, sendo a terceira ao lado do parceiro polonês (2017, 2018 e 2019). Foi duas vezes vice-campeão: com Kubot, em 2017, e com o croata Ivan Dodig, em 2015.