O tenista Marcelo Demoliner conquistou neste domingo o seu terceiro título no circuito de duplas da ATP. Ao lado do holandês Matwe Middelkoop, o gaúcho ganhou o título do ATP 250 de Córdoba, na Argentina, ao derrotar na decisão uma dupla formada por dois jogadores da casa, Leonardo Mayer e Andres Molteni. O placar foi 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4).

A parceria entre Demoliner e Middelkoop, que foi formada na reta final de 2019, já ostenta dois troféus, uma vez que no final do ano passado eles conquistaram o título do ATP 250 de Moscou, na Rússia. A vitória deste domingo serviu para compensar o mau começo de temporada do brasileiro e do holandês, que foram eliminados na rodada inicial dos três primeiros eventos de 2020: os ATPs de Doha e Adelaide e o Aberto da Austrália.

Com os 250 pontos ganhos em Córdoba, Demoliner deverá subir da 58.ª posição do ranking de duplas da ATP para a 47.ª colocação. O gaúcho, porém, ainda precisa acumular mais vitórias para alcançar a melhor marca de sua carreira, o 34.º lugar.

No primeiro set da decisão, o saque fez a diferença a favor de Demoliner e Middelkoop. Eles não tiveram o serviço ameaçado em nenhum momento e ainda criaram várias dificuldades nos games de saque dos argentinos. Com uma quebra, conseguiram fechar a parcial com 6/3. O segundo set foi bem mais equilibrado e as duas duplas desperdiçaram as poucas oportunidades de quebra que surgiram. Assim, a decisão foi para o tie-break, momento em que o gaúcho e o holandês conseguiram se impor.

O próximo compromisso da dupla será o Rio Open, principal torneio da América do Sul que é um ATP 500. A competição será disputada entre os dias 15 e 23 deste mês.

SIMPLES – O chileno Cristian Garín, 31.º colocado da ATP, frustrou a torcida local ao bater de virada na final o argentino Diego Schwartzman, cabeça de chave 1 e número 14 do mundo – por 2 sets a 1 (parciais de 2/6, 6/4 e 6/0) e conquistar o título.