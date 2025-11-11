Manoel Messias domina etapa da Copa do Mundo no Chile com show de desempenho

O brasileiro Manoel Messias emendou mais um resultado impressionante no circuito mundial de triatlo. No último domingo (9), o cearense completou o percurso de 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e cinco quilômetros de corrida em 54min52s, garantindo a medalha de ouro na etapa da Copa do Mundo em San Pedro de la Paz, no Chile.

A conquista chega apenas uma semana após sua vitória na etapa de Viña del Mar, também em solo chileno, onde o brasileiro completou o mesmo percurso em 49min38s, mostrando consistência em alto nível.

“Mais um fim de semana perfeito para mim aqui no Chile. Duas provas, duas vitórias. O pelotão estava muito grande quando começamos a corrida hoje, mas senti que as pernas estavam boas e comecei a atacar no quilômetro final. Estou muito feliz com os resultados e agora é tentar repetir isso em Florianópolis”, declarou o triatleta de 28 anos.

Este é o terceiro triunfo de Messias na temporada 2025, todos em território chileno. Além das recentes vitórias em San Pedro de la Paz e Viña del Mar, o atleta também conquistou o título sul-americano em Santiago, em abril.

Com pouco tempo para descanso, o brasileiro já se prepara para a próxima competição. No domingo (16), Messias disputa a etapa brasileira da Copa do Mundo em Florianópolis, evento inédito na capital catarinense. Vale lembrar que o cearense é o atual campeão da etapa brasileira, tendo vencido em Brasília no ano passado.