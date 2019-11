O técnico Mano Menezes, do Palmeiras, comandou na manhã desta quarta-feira o último treino do time antes da partida contra o Fluminense, nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de ter fechado a atividade na Academia de Futebol, é certo que a equipe terá novidades na escalação, em especial na defesa. O zagueiro Gustavo Gómez está machucado e terá de dar lugar a um substituto.

O paraguaio sofre uma lesão muscular na coxa esquerda e só deve voltar a atuar no próximo ano. A tendência é o treinador dar oportunidade para Antônio Carlos ou Edu Dracena como companheiros de zaga de Vitor Hugo. Na entrevista coletiva do último domingo, após derrota para o Grêmio, Mano mencionou a ideia de testar um dos defensores, já que os dois não atuaram ainda sob o comando dele.

Nesta quarta-feira o trabalho só teve a presença da imprensa durante o aquecimento. Outra possível novidade é a entrada do volante Felipe Melo. Recuperado de lesão na panturrilha esquerda, ele pode reassumir a vaga de Thiago Santos. No ataque, Luiz Adriano deve começar com titular e na vaga de Borja. O colombiano teve chance para atuar na última partida, mas não teve boa atuação.

O elenco do Palmeiras viaja ao Rio na tarde desta quarta. A possível escalação titular deve ter: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos (Edu Dracena), Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Zé Rafael e Luiz Adriano. A partida no Maracanã começa às 19h30.