O Manchester United voltou a vacilar em campo, desta vez pela Europa. Se no fim de semana cedeu o empate nos instantes finais diante do Sheffield United, nesta quinta-feira, o time inglês levou uma virada do modesto Astana, do Casaquistão, pelo placar de 2 a 1, pela fase de grupos da Liga Europa.

Com o resultado, o United perdeu a chance de confirmar a classificação antecipada à fase de mata-mata da competição continental. A equipe inglesa estacionou nos 10 pontos no Grupo L, contra oito do Alkmaar, que enfrentará o Partizan, terceiro colocado (quatro pontos), ainda nesta quinta. Se o Partizan não vencer o Alkmaar, o United assegura a vaga ainda nesta quinta.

Vindo de um empate por 3 a 3 com o Sheffield, no domingo, o United começou na frente diante do Astana, no Casaquistão. Logo aos 10 minutos, Jesse Lingard recebeu pela esquerda e arriscou de fora da área. Ele acertou o canto esquerdo do goleiro e abriu o placar, dando esperanças ao time inglês.

Mas os erros do fim de semana voltaram a se repetir nesta quinta, principalmente a falta de atenção e marcação frouxa. No segundo tempo, aos 10, Dmitriy Shomko escapou pela direita e, mesmo marcado, bateu cruzado e conseguiu superar o goleiro Lee Grant.

A virada veio em seguida, aos 17. A defesa do United vacilou pelo lado direito e permitiu o avanço do Astana, que costurou bela trama até cruzamento que acertou Di’Shon Bernard quase no rosto e morreu no fundo das redes.

Pelo Grupo C, vitórias do Krasnodar e do Getafe deixaram a chave embolada, ainda sem classificados, a uma rodada do fim da fase de grupos. Em casa, o time russo bateu o líder Basel por 1 a 0, com gol do brasileiro Ari, aos 27. Longe do seu estádio, o espanhol Getafe bateu o Trabzonspor pelo mesmo placar, com gol de Jaime Mata, aos 5 minutos da etapa final.

O Basel, da Suíça, segue na ponta, agora com dez pontos. E Krasnodar e Getafe dividem o segundo posto, com nove pontos cada. O Trabzonspor, com apenas um ponto, não tem mais chances de classificação.