O Manchester United foi às redondezas de Liverpool para enfrentar o Tranmere Rovers, da terceira divisão, e enfiou 6 a 0 em jogo válido pela quarta rodada da Copa da Inglaterra.

Com o resultado, a equipe treinada pelo norueguês Ole Gunnar Solskjaer avança às oitavas de final da tradicional competição inglesa, da qual detém 12 títulos. O Arsenal tem 13 e é o maior campeão.

A vitória do time de Manchester foi construída quase toda no primeiro tempo. Isso porque o clube vermelho foi para o intervalo com uma vantagem de cinco gols no placar. Quem inaugurou o marcador foi o zagueiro inglês Harry Maguire, logo aos 10. Três minutos depois, foi a vez do lateral-direito português Diogo Dalot ampliar.

O terceiro gol dos visitantes veio aos 16, por intermédio do meia-atacante Jesse Lingard, da Inglaterra. A partir do 3 a 0, o United passou a dosar um pouco mais o ritmo na partida.

Mesmo assim, a equipe de Manchester marcaria mais dois ainda antes do segundo tempo. Aos 41, o zagueiro inglês Phil Jones fez o quarto, antes de o atacante francês Anthony Martial marcar o quinto aos 45.

Na etapa complementar, o United se manteve superior e sacramentou a goleada logo aos 11 minutos de jogo. Em cobrança de penalidade máxima, o jovem atacante inglês Mason Greenwood converteu.

Apenas quinto colocado no Campeonato Inglês, o Manchester United terá seu adversário das oitavas da Copa da Inglaterra definido em sorteio a ser realizado nesta segunda-feira, 27.