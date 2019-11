Com uma grande atuação defensiva e um golaço nos acréscimos do primeiro tempo, o modesto Bournemouth foi o algoz do Manchester United neste sábado, pela 11.ª rodada do Campeonato Inglês. Jogando em casa, o time do sul da Inglaterra bateu os comandados de Ole Gunnar Solskjaer por 1 a 0.

Agora com 16 pontos, o Bournemouth encerra um jejum de cinco jogos sem vencer e já supera o próprio United na tabela de classificação da competição, fazendo com que o adversário deste sábado, estacionando nos 13 pontos até o momento, amargue o pior início de campanha desde a temporada 1986/87.

O gol único do jogo foi marcado por Joshua King, formado na própria base do clube de Manchester, aos 45 do primeiro tempo. O atacante deu um balãozinho em Bissaka, próximo à pequena área, girando para o pé direito e batendo De Gea para levar sua equipe a um lugar próximo à zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Antes disso, os visitantes até ensaiaram um domínio das ações, com ajuda da forte marcação imposta pelos brasileiros Andreas Pereira e Fred no meio-campo e chegando ao ataque com força na retomada da bola, juntamente com Daniel James.

Na volta do intervalo, e já em desvantagem no marcador, a equipe do norte da Inglaterra continuou buscando mais o campo de ataque. Porém, sem capacidade de infiltração, acabou por esbarrar especialmente nas boas atuações dos zagueiros Nathan Aké e Steve Cook.

No fim, e sem grandes ameaças ao gol da equipe da casa, o Manchester United teve decretada sua quarta derrota na atual temporada do Campeonato Inglês, mantendo a fase de instabilidade do maior campeão nacional do país.

Na próxima rodada, a 12.ª da competição, a equipe de Solskjaer volta ao Old Trafford para enfrentar o Brighton, no domingo. No dia anterior, o Bournemouth visita o Newcastle.