Em má fase no Campeonato Inglês, o Manchester United obteve um resultado expressivo ao derrotar o Chelsea por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Londres, e garantir vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

Atual sétimo colocado do Inglês, 15 pontos atrás do líder Liverpool, o United levou a melhor sobre um rival que hoje ocupa o quarto lugar na principal competição do país, mas que acabou sucumbindo diante dos seus torcedores.

Os dois gols do time comandado pelo técnico Ole Gunnar Solskjaer foram marcados por Marcus Rashford no confronto acompanhado por 38.645 torcedores no Stamford Bridge. O primeiro, de pênalti, ocorreu aos 25 minutos do primeiro tempo. O segundo saiu aos 28 da etapa final, em uma linda cobrança de falta da intermediária.

O gol do Chelsea foi marcado aos 18 minutos do segundo tempo por intermédio do belga Michy Batshuayi. Ele brigou pela bola contra três defensores e bateu seco de fora área, então para empatar o duelo. Porém, a equipe dirigida por Frank Lampard não conseguiu sustentar a igualdade no placar e deu adeus à competição.

Em outro jogo desta quarta-feira que fechou as oitavas de final, o Aston Villa derrotou o Wolverhampton por 2 a 1, em casa, e também se garantiu nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

Um sorteio nesta quinta-feira vai definir os confrontos da próxima fase da competição. Além de United e Wolverhampton, o Liverpool foi outro a avançar nesta quarta ao eliminar o Arsenal. Os outros cinco classificados foram definidos em duelos na terça-feira e são os seguintes: Leicester, Colchester United, Everton,

Manchester City e Oxford United.