O Manchester United conseguiu nesta quarta-feira uma “façanha”: perder em casa para o Burnley, o que não acontecia no Campeonato Inglês desde 1962. Com a constrangedora derrota por 2 a 0, em pleno estádio Old Trafford, o time de Manchester foi alcançado na tabela de classificação pelo Tottenham, que sofreu muito diante do lanterna Norwich, em Londres, mas assim mesmo ganhou por 2 a 1.

O clube de Manchester e o de Londres estão juntos na quinta colocação, ambos com 34 pontos. O United leva a melhor no saldo de gols, primeiro critério de desempate, mas é uma vantagem muito pequena (sete contra seis). Eles estão seis pontos atrás do Chelsea, quarto colocado e, portanto, último time dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

Três dias depois de ser derrotado pelo seu maior rival, o Liverpool, o Manchester United pisou no gramado do estádio Old Trafford com a obrigação de derrotar o Burnley, equipe que está na parte de baixo da tabela de classificação (agora é o 13.º colocado, com 30 pontos). Mas deu tudo errado. Nervoso, o time da casa cometeu muitos erros e irritou bastante a sua torcida.

Aos 38 minutos do primeiro tempo, o centroavante neozelandês Wood colocou os visitantes à frente no placar com uma finalização oportunista. Na etapa final, aos 10, Jay Rodriguez entrou na área do Manchester United e soltou uma bomba de pé esquerdo que não deu qualquer chance de defesa ao goleiro De Gea. Sem organização e sem paciência, o time da casa tentou a reação abusando das bolas aéreas, o que facilitou muito o trabalho dos zagueiros do Burnley.

Em Londres, o Tottenham só tirou o zero do placar contra o Norwich aos 38 minutos do primeiro tempo, quando Dele Alli completou um bom cruzamento de Aurier. Esperava-se, então, uma segunda etapa tranquila para os donos da casa, mas não foi o que ocorreu. O lanterna do Campeonato Inglês se soltou e criou muitos problemas para a equipe dirigida pelo técnico português José Mourinho. Tantos que conseguiu chegar ao empate aos 24, com um gol de pênalti de Pukki.

O Tottenham só saiu do sufoco aos 33 minutos, em um lance de sorte. Um chute desviado por um defensor do Norwich encobriu o goleiro Krul e o atacante sul-coreano Son apareceu em cima da linha final para de cabeça mandar a bola para o gol.

Derrotado nas duas rodadas anteriores do Campeonato Inglês, o Leicester City voltou a vencer em grande estilo. Em casa, goleou o West Ham por 4 a 1 com gols de Barnes, Pereira e Perez (dois) – Noble marcou para os visitantes. A equipe de Leicester é a terceira colocada, com três pontos a menos do que o Manchester City (51 a 48). Já o time de Londres só não está na zona de rebaixamento por causa do saldo de gols, que é superior aos de Bournemouth e Watford, todos com 23 pontos.