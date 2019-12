O Manchester City encerrou o ano de 2019 do jeito que o técnico espanhol Pep Guardiola gosta: com vitória. Neste domingo, pela 20.ª rodada do Campeonato Inglês, o atual campeão da competição se recuperou da derrota de virada para o Wolverhampton por 3 a 2, na última sexta-feira, e venceu o Sheffield United por 2 a 0, no Etihad Stadium, na cidade de Manchester.

O resultado positivo deste domingo mantém as coisas como estão na tabela de classificação do Campeonato Inglês, já que os seus adversários à frente também venceram. O Liverpool está na liderança com 55 pontos e um jogo a menos, contra 42 do Leicester City e agora 41 do Manchester City, na terceira colocação. O quarto colocado é o Chelsea, com 35.

Do outro lado, o Sheffield United faz uma ótima campanha para quem voltou nesta temporada à elite do futebol inglês. Com 29 pontos, o time ocupa a oitava colocação e segue na briga por vaga em competições europeias na próxima temporada. A distância é de apenas dois pontos para o Manchester United, o quinto colocado, que hoje teria um posto na Liga Europa.

Em campo, apesar do domínio na posse de bola, o Manchester City levou um susto no primeiro tempo. Aos 27 minutos, Mousset balançou as redes após receber de Fleck, mas um impedimento milimétrico, assinalado pelo VAR, invalidou o gol dos visitantes. A melhor chance do time de Guardiola havia sido com o meia argentino Mahrez, que parou no goleiro Henderson.

No segundo tempo, logo aos seis minutos, o Manchester City abriu o placar. De Bruyne aproveitou erro na saída de bola do Sheffield United e deixou Agüero na cara do gol. O argentino não perdoou e chutou forte para marcar, depois de cinco partidas em branco. Sem baixar a guarda, os visitantes mantiveram o equilíbrio, mas De Bruyne definiu o resultado ao completar contra-ataque puxado por Mahrez, aos 36.