O Shopping São José, maior da região Metropolitana de Curitiba, anunciou que vai retomar suas atividades comerciais neste sábado (02). As portas reabrirão às 12h e o estabelecimento vai funcionar até as 20h. No domingo (3) a Praça de Alimentação funcionará das 12 às 20h e as lojas das 14h às 20h.

A decisão de voltar às atividades normais foi possível após publicação de um decreto (3.800/2020) da Prefeitura de São José dos Pinhais. O empreendimento garante que tomará uma série de medidas sanitárias recomendadas pelos órgãos de saúde para garantir o bem estar dos clientes, locatários e funcionários.

Segundo o superintendente do espaço, Marcos Raidan, o empreendimento continuará acolhendo famílias e visitantes de todas as idades, mas ciente de que o cenário é distinto e precisa de muito mais atenção. “Sabemos que a retomada das atividades é muito importante para inúmeros empresários e profissionais, contudo precisamos contribuir para que as atividades sejam realizadas com segurança, tanto para aqueles que estão no shopping à trabalho, quanto aos nossos visitantes”.

Entre as medidas tomadas estão a disponibilização de álcool em gel em diversos pontos, foram intensificadas as rotinas de limpeza e desinfecção de todas as áreas, em especial banheiros, portas e corrimãos. Além disso, todos os colaboradores receberam máscaras e treinamento de como usar o equipamento e cuidados essenciais nesse período.

Em todos os sanitários, os secadores de mãos foram substituídos por papeleiras e em diversos pontos do shopping é possível encontrar as demarcações de filas respeitando os 1,5 metros de distância. Todas as pessoas deverão entrar no local com máscaras e o acesso será reduzido.

As atividades de recreação como cinemas, bares, academia, parques e praças de diversão não estarão funcionando.

