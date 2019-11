O gol de pênalti marcado na derrota para o Figueirense por 3 a 1, em pleno estádio Moisés Lucarelli, na última terça-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro, fez o centroavante Roger passar Washington e se tornar o maior artilheiro da Ponte Preta neste século. Ao longo das suas cinco passagens pelo clube de Campinas, o camisa 9 balançou as redes 60 vezes – um a mais do que recordista anterior.

Apesar de comemorar a marca importante, Roger pensa em fazer ainda mais história na Ponte Preta, com quem tem contrato até o final de 2020. “Eu sempre tive sonhos aqui e o maior deles, sem dúvida, é conquistar um título, escrever meu nome na história com um título. Mas se trata de uma marca legal pelo lado pessoal”, comentou o atacante.

Diferente da Ponte Preta, que não tem mais pretensões na Série B, Roger está atrás da artilharia do campeonato. O atacante tem 13 gols e está a um da dupla do Sport, formada por Guilherme e Hernane. Esse último, porém, não joga mais em 2019 por conta de uma fratura na face.

“É algo que sempre sonhei na minha carreira. Em 2016 fui artilheiro do Paulistão pelo Red Bull Brasil, mas no Brasileirão é diferente, é uma marca para vida. A artilharia está bem viva e vou atrás dela”, garantiu Roger.

Sem ganhar há oito jogos e ocupando a 11.ª colocação, com 44 pontos, a Ponte Preta volta a campo neste sábado contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 36.ª rodada. Depois, o time encara o Sport, no Recife, e se despede diante do Brasil de Pelotas, em Campinas.