A 12ª rodada do Campeonato Alemão foi de alívio para as torcidas de Mainz e Augsburg neste domingo. As duas equipes venceram, com direito a goleada, e se afastaram da zona de rebaixamento.

O Mainz visitou o Hoffenheim e levou a melhor por 5 a 1. Já o Augsburg recebeu o Hertha Berlin e triunfou por 4 a 0, empurrando o time da capital para perto da degola.

Os resultados deixam o clube de Berlim com 11 pontos, na 15ª posição, a primeira fora da zona do rebaixamento. O 16º é o Fortuna Düsseldorf, que tem os mesmos 11 pontos que a equipe da capital, mas está um posto abaixo pelo saldo de gols.

Por outro lado, o Augsburg ganha sobrevida na batalha pela permanência na elite e chega aos 13 pontos, na 12ª posição. Logo atrás, aparece o Mainz, com apenas um ponto a menos.

Pior para o Hoffenheim, que estaciona nos 20 pontos, na oitava posição, dois postos atrás da zona de classificação à Liga Europa. Sem contar a goleada sofrida dentro de casa, para tristeza da torcida local.

Os responsáveis pela goleada do Mainz foram Pierre Kunde, duas vezes, Levin Oztunali, Jean-Paul Boetius e Pavel Kaderabek, contra. Quem descontou para os mandantes foi Andrej Kramaric.

No outro confronto deste domingo, os quatro gols do Augsburg foram anotados por Philipp Max, Sergio Cordova, Andre Hahn e Niederlechner. Grande prejuízo para o Hertha Berlin.