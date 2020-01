Bruno Guimarães agora é oficialmente jogador do Lyon. Nesta quinta-feira, o clube francês confirmou a contratação do meio-campista junto ao Athletico Paranaense e explicou que vai desembolsar 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 94 milhões) pela transação.

O Athletico-PR ainda terá direito a 20% do lucro de uma transação futura de Bruno Guimarães, que assinou contrato até 30 de junho de 2024 com o Lyon após ser aprovado nos exames médicos realizados na Colômbia, onde defende a seleção brasileira sub-23 no Pré-Olímpico, sendo acompanhados por Juninho Pernambucano, dirigente do clube francês.

Eles, inclusive, posaram para uma foto na quarta-feira, com ambos segurando uma camisa da equipe com o nome do meio-campista às costas. A imagem foi publicada no Twitter por Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon.

Visto como um jogador promissor do futebol brasileiro, Bruno Guimarães havia despertado o interesse de outros clubes da Europa, como o Atlético de Madrid. Mas assinou mesmo com o Lyon, com apresentação prevista para 10 ou 11 de fevereiro, após a participação da seleção no Pré-Olímpico, sendo que a última rodada do qualificatório será no dia 9.

Bruno Guimarães, de 22 anos, fez parte do elenco do Athletico-PR nas conquistas da Copa Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil de 2019, tendo marcado dez gols em 106 jogos disputados.

No Lyon, Bruno Guimarães será dirigido por Rudi Garcia. O time é o quinto colocado do Campeonato Francês. No elenco, ele terá a companhia do lateral-direito Rafael, ex-jogador do Manchester United, assim como do lateral-esquerdo Marçal, do zagueiro Marcelo, e dos meio-campistas Thiago Mendes e Jean Lucas. Além disso, vai participar do confronto com a Juventus, de Cristiano Ronaldo, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa – o primeiro jogo está marcado para o próximo dia 26, na França.