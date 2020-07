O técnico Vanderlei Luxemburgo testou positivo para coronavírus em exame realizado na última sexta-feira (3) pelo Palmeiras. O treinador de 68 anos se encontra assintomático e cumprirá a quarentena em sua residência a partir de agora.

“Já estou em quarentena, em casa, ‘de castigo’, mas estou assintomático, não sinto absolutamente nada, estou tranquilo, sem nenhuma dor, acompanhado pelos médicos do Palmeiras”, contou o treinador em vídeo postado neste sábado (4) em sua conta no Twitter.

Após exame nesta sexta-feira (03/07), o técnico Vanderlei Luxemburgo testou positivo para o Covid-19.



O resultado saiu ainda na noite de sexta e o corpo médico do Palmeiras imediatamente comunicou o treinador e seguiu todas as medidas do protocolo.

No último dia 25 de junho, Luxemburgo foi submetido a uma após crise na vesícula. O procedimento correu bem e o treinador teve alta já no dia seguinte. Ainda não há uma previsão de retorno do experiente treinador aos treinamentos com o elenco no CT do Palmeiras.

Ainda não há uma previsão de volta do Campeonato Paulista. Já segundo o planejamento da CBF, o Brasileirão deve iniciar na segunda semana de agosto.

Os clubes paulistas, por sua vez, cobram um período de pelo menos 30 dias de treinamento antes do retorno da disputa estadual. Ou seja, os clubes topam jogar apenas a partir de agosto, podendo coincidir datas com a Série A.

