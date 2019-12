Em um dos duelos mais aguardados da temporada regular da NBA, Luka Doncic brilhou em quadra e comandou a vitória do Dallas Mavericks sobre o Los Angeles Lakers do astro LeBron James por 114 a 100, na rodada de domingo, mesmo jogando no ginásio Staples Center, em Los Angeles. Com 27 pontos e perto de um “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos) – teve ainda 10 assistências e nove rebotes -, o esloveno de 20 anos ajudou na quebra de uma série invicta de 10 jogos da franquia da Califórnia, que tem a melhor campanha da liga.

Essa foi apenas a terceira derrota dos Lakers na temporada, após 20 partidas. O ala/pivô Anthony Davis foi o cestinha do time com 27 pontos e ainda agarrou 10 rebotes. LeBron James também flertou com um “triple-double” com 25 pontos, nove rebotes e oito assistências, mas a produção ofensiva do time se limitou aos dois, já que apenas Alex Caruso, com 10, chegou a dois dígitos de pontuação pela equipe de Los Angeles.

Já os Mavericks estão com a quarta posição na mesma Conferência Oeste, com 13 vitórias e seis derrotas. Delon Wright foi outro que ajudou Doncic no ataque ao marcar 17 pontos e distribuir nove assistências. Já Justin Jackson, Kristaps Porzingis e Dwight Powell fizeram 15 pontos cada.

Em dia de rodada dupla no Staples Center, o outro time de Los Angeles, os Clippers, venceu com facilidade o Washington Wizards por 150 a 125. O grande destaque foi o armador Kawhi Leonard, atual campeão da NBA com o Toronto Raptors, que anotou 34 pontos. Teve grande ajuda de Paul George, responsável por outros 31 pontos na partida.

Os Clippers seguem firme na parte de cima da tabela da Conferência Oeste, em terceiro lugar com 15 vitórias e seis derrotas. Já o time da capital norte-americana figura na 11.ª colocação do Leste, fora da zona de classificação aos playoffs, com seis vitórias e 12 derrotas.

BRASIL – Reserva do Memphis Grizzlies, o ala brasileiro Bruno Caboclo aproveitou a oportunidade de jogar por 28 minutos no domingo e obteve um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) ao conseguir 12 pontos e 13 rebotes na vitória por 115 a 107 sobre o Minnesota Timberwolves, fora de casa. Foi a sua melhor atuação nos 11 jogos em que ele participou nesta temporada.

O triunfo melhorou um pouco a campanha dos Grizzlies nesta temporada. A equipe venceu apenas seis de 19 partidas e ocupa a 13.ª e antepenúltima posição do Oeste.

Confira a rodada de domingo da NBA:

Brooklyn Nets 106 x 109 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 107 x 115 Memphis Grizzlies

New York Knicks 104 x 113 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 100 x 114 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 104 x 107 Oklahoma City Thunder

Detroit Pistons 132 x 98 San Antonio Spurs

Toronto Raptors 130 x 110 Utah Jazz

Orlando Magic 100 x 96 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 150 x 125 Washington Wizards

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Phoenix Suns

Philadelphia 76ers x Utah Jazz

Atlanta Hawks x Golden State Warriors

Milwaukee Bucks x New York Knicks

Memphis Grizzlies x Indiana Pacers

Sacramento Kings x Chicago Bulls