O atacante Luiz Adriano foi a grande novidade do treino do Palmeiras na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol. Recuperado de lesão muscular, o centroavante participou das atividades com bola. Isso significa que ele poderá retornar ao time titular na partida diante do Ceará, sábado, às 19 horas, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Luiz Adriano não atua desde 9 de outubro, quando a equipe foi derrotada pelo Santos. O atleta foi substituído no primeiro tempo por conta de uma contusão muscular. Nesse recorte do torneio, o Palmeiras somou quatro vitórias (Botafogo, Chapecoense, Avaí e São Paulo) e um empate (Athletico-PR).

Com a ausência de Luiz Adriano, Deyverson ganhou espaço. Na vitória sobre o São Paulo por 3 a 0, quarta-feira, no estádio do Palmeiras, ele completou seu 100º jogo com a camisa alviverde e teve boa atuação, a exemplo do que havia acontecido na vitória diante do Avaí.

Depois de um jejum de quatro meses, Deyverson retomou o bom momento. Entre as outras opções do elenco, Borja está em baixa e Henrique Dourado ainda não foi titular desde que se recuperou de uma fratura na tíbia direita.

Nesta quinta-feira, o volante Ramires participou do aquecimento ao lado dos demais companheiros. Além disso, realizou uma atividade física isolada. Os titulares do Palmeiras na vitória sobre o São Paulo, na última quarta-feira, ficaram na parte interna da Academia de Futebol.