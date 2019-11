O retorno de Luiz Adriano foi a principal novidade do treinamento do Palmeiras nesta quarta-feira, na Academia de Futebol. Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, o atacante participou normalmente de todas as atividades e até marcou gols na atividade. Com isso, ele deve voltar ao time na partida diante do Grêmio, neste domingo, às 16 horas, no estádio Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Desfalque nas últimas duas partidas, o atacante acompanhou a participação de Deyverson e Borja como titular do Palmeiras. No último jogo, diante do Bahia, em Salvador, o colombiano entrou no segundo tempo e fez o gol do empate por 1 a 1. Se estiver realmente recuperado, a tendência é que Luiz Adriano volte a ser titular.

Por outro lado, o técnico Mano Menezes tem outros problemas. O volante Felipe Melo se recupera de um edema na panturrilha esquerda e o volante Jean e o zagueiro Antônio Carlos não foram a campo pelo segundo dia consecutivo. O zagueiro Gustavo Gómez ainda não se reapresentou após a disputa de amistosos com o Paraguai.

No treinamento desta quarta-feira, Mano Menezes comandou atividades técnicas com dimensões reduzidas. Em uma delas, os jogadores aprimoraram toques rápidos e finalizações.

Com 68 pontos, o Palmeiras precisa vencer o Grêmio neste domingo para evitar que o Flamengo, que soma 81 e tem um jogo a mais, seja campeão brasileiro nesta 34.ª rodada.